Hägglund: Hockey-VM blir ett häftig party – och Elias Pettersson kommer att vara festfixaren

300 000 fans har köpt biljetter till hockey-VM i Danmark, massor av svenskar kommer att vara där och det kommer att vara hockeyfeber i vårt södra grannland.

Och framförallt – Elias Pettersson kommer att vara på plats och jag är säker på att han kommer att ta en stor roll.

Elias Pettersson borde ha varit med i OS också, men får nu chansen att visa upp sig på en riktigt stor scen.

Om han tar chansen? Självklart. Junioren från Ånge har tokdominerat den inhemska hockeyscenen, han har vunnit alla poängligor, han var en mästerlig poängmaskin i slutspelet och Elias Pettersson har jämförts med Peter Forsberg.

Ja, han har haft en supersäsong och det har aldrig varit så enkelt att utse honom till årets junior.

Va, just ja, det priset gick till Rasmus Dahlin. Allvarligt, inget ont om Frölunda-backen som beskrivits som den näste "Lidas", men den här säsongen har tillhört Elias Pettersson och jag anser honom given i någon av Rikard Grönborgs två förstakedjor.

Det är ett spår som också Grönborg verkar vara inne på då Elias placeras högt upp i hierarkin, åtminstone om man se till hur Tre Kronor tränat de senaste dagarna. Då ingår Elias i en kedja med Gustaf Nyquist och Mikael Backlund och den känns superintressant.

Det gör också linan med Mattias Janmark, Mika Zibanejad och Rickard Rakell och på pappret har Grönborg satt ihop två offensivt dödliga vapen.

Överlag känns regerande världsmästarna som ett balanserat lag med mycket kreativitet men också urkraft (Johan Larsson, Jacob de la Rose).

På backsidan har vi fem givna NHL-backar där Oliver Ekman-Larsson och Hampus Lindholm, båda World Cup-backar kommer att logga massor av istid. Mest nyfiken är jag på Lindholm som flugit lite under radarn, men som är enormt etablerad i NHL och Anaheim Ducks.

Men Elias Pettersson, Ekman-Larsson, Rakell och Lindholm får ursäkta – detta VM, om man nu inte bara ser med Tre Kronor-glasögon, kommer att tillhöra Connor McDavid.

21-åringen gör sitt andra VM, han har snittat 1.22 poäng per match under sina tre NHL-säsonger (i ett svagt Oilers) och kommer nu att vara Kanadas lagkapten under Danmarks-VM, så en stor del av scenljuset kommer att landa på Connor McDavid.

Men jag är övertygad satt det kommer att lysa en hel del på Elias Petterson från Ånge också.