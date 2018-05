Insändare: Regionen behandlar barn olika

Den regionala utvecklingsnämnden tog den 15 maj beslut om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar under sommarlovet. En reform som Vänsterpartiet fått igenom i sina budgetförhandlingar med regeringen.

Men barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som är berättigade till färdtjänst inkluderas inte av att kunna åka gratis under sommarlovet. Barn som har behov av färdtjänst får idag betala en egenavgift på 75 kr för varje resa. För en del barn med funktionsnedsättningar är det heller inte ett fungerande alternativ med ledsagare. Det är djupt orättvist och diskriminerande att de barnen som har behov av färdtjänst inte får åka gratis i sommar som sina klasskompisar. Alla barn, oavsett funktionsförmåga förtjänar att behandlas lika och ta del av regeringens satsning på gratis kollektivtrafik under sommarlovet. Vänsterpartiet anser att detta bidrag ska komma alla i målgruppen till del oavsett förutsättningar. En samlad opposition röstade på Vänsterpartiets förslag att det även ska vara gratis för de barnen som pga. sin funktionsnedsättning inte kan åka buss. Majoriteten bestående av Moderater och Socialdemokrater motiverade sitt avslag med att det är upp till varje kommun att även berättiga de med färdtjänst rätt till gratis resande under sommarlovet. Men enligt färdtjänstlagen så kan regionen själv bestämma om avgifterna. Det går inte som M och S vill påskina att detta är en kommunal fråga. Glöm inte bort att rösta den 9 september!

Marie Svensson (V)

Ledamot regionala utvecklingsnämnden, andra namn på Vänsterpartiets lista till regionfullmäktige.