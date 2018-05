Scenstormaren identifierad som seriesabotör

Den man som sprang upp på scenen under Eurovisionfinalen har identifierats. Enligt flera medier rör det sig om en man som kallar sig "Dr AC" - och det är inte första gången han ställer till med liknande tilltag.

I januari stormade han till exempel scenen under den brittiska prisgalan National Television Awards innan han motades bort av konferencieren. Tidigare i våras försökte han även sabotera finalen av brittiska "The voice", skriver The Guardian.

Enligt mannens eget Twitter-konto är han en "filosof, activist och dj", som är baserad i London, och i sommar säger han sig planera att ge ut en bok.

Det var under brittiska Suries bidrag som mannen och ryckte åt sig mikrofonen. Han ska då ha hunnit skrika "Nazister i brittisk media, vi kräver frihet" innan han tvingades av scenen av säkerhetspersonal.