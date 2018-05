Israel vann Eurovision med feministiskt budskap – Benjamin Ingrosso sjua

Lysrören sprakade i rött, blått och vitt, precis som de skulle, och Benjamin Ingrosso levererade prickfritt ännu en gång. Men det var ändå inte "Dance you off" som gick hem allra bäst ute i Europa. När han dansat av sig Eurovision Song Contest och reser hem får han glädja sig över att bli sjua.

Men länge såg placeringen ut att bli högre. Ingrosso fick tolvpoängare efter tolvpoängare och låg tvåa efter Österrike när de 43 jurygrupperna delat ut sina poäng. Däremot gick "Dance you off" inte alls hem hos tittarna och Sverige föll i resultatlistan.

- Jag måste bara leverera och ha kul, och så får det gå som det går. Så länge jag känner att jag har gjort mitt bästa, att jag är nöjd när jag går av scenen, så kommer det nog att kännas skönt oavsett, sade Ingrosso till TT före finalen.

Vad är det för kackel? Hon som kacklar heter Netta Barzilai. Poplåten "Toy" är inspirerad av metoo-rörelsen, och den sticker tydligt ut i finalfältet och är med textrader som "I'm not your toy, you stupid boy" tillsammans med kycklingkackel och en dansrörelse som imiterar djuret.

Attityden var maxad, karisman stark och det feministiska budskapet var tydligt. Killar som ger sig på henne på olika sätt är fega som kycklingar.

Tidigt spåddes Netta att nå den allra högsta toppen i tävlingen, men på pressträffen efter avancemanget i semifinalen förklarade hon att placeringen är oviktig.

- Placeringen har ingen betydelse för mig, jag vill bara göra ett bra jobb och inspirera så mycket jag kan, för att nå så många hjärtan som möjligt. Om jag kan göra det så vore det fantastiskt för mig, och för mig är det att vinna. Så enkelt är det, sade Netta Barzilai då.

Efter att ha kammat hem flest tittarröster har Netta nu knipit den fjärde segern för Israel, som deltagit 41 gånger i Eurovision. Första gången var med låten "A-ba-ni-bi" 1978 och året därpå vann man för ovanlighetens skull på hemmaplan med "Hallelujah".

Tredje segern kom med "Viva la diva" och sångerskan Dana International slog igenom stort i tävlingen där hon som första transsexuella vinnare uppmärksammades internationellt.

John Alexander Sahlin/TT

Sofia Sundström/TT