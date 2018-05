Misstänkt mordbrand i Strömsunds kommun – en man avliden

Efter att att polisen gjort en brottsplatsundersökning har misstankar om mordbrand upprättats, enligt polisens hemsida.

När rökdykare går in i byggnaden finner de en avliden man i 60-års åldern. Under torsdagen har en man i 20-års åldern gripits misstänkt för mordbrand.

Under natten mot torsdagen klockan 03:17 kom larmet in till SOS alarm. Initialt var uppgifterna att det kom rök från taknocken på en villa i en by i Strömsunds kommun. När räddningstjänsten kom fram till adressen brann det kraftigt.

– Det brann rejält invändigt och det hade brunnit länge, säger Ulf Jernström, inre befäl vid Jämtlands Räddningstjänst förbund.

Även ambulans och polis larmades till villan.

Branden var så pass kraftig att räddningstjänsten valde att satsa sina resurser på att skydda omgivningen och de kringliggande byggnaderna på fastigheten.

– Det finns ingenting att rädda av huset, berättade Ulf Jernström vid 05.30-tiden.

Klockan 07:30 befann sig fortfarande räddningstjänsten på platsen för att kontrollera branden.

Den misstänkte mannen kommer under dagen att förhöras av polis.

Anhöriga har enligt polisen blivit underrättade om dödsfallet.

– Polisen är på plats för brottsundersökning och man kommer höra den misstänkta mannen. Åklagare är också inkopplad i ärendet, säger Liv Fahlén.

Vid 12-tiden lämnade räddningstjänsten platsen. Hur branden startade är oklart.

– Det får den tekniska undersökningen utvisa, Henrik Jönsson

Artikeln uppdateras.

