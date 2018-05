De bidrag som har gått till final är, förutom Rockin' Pots, Comhem, Ambea, It-guide, Mitt Livs val, Right to Play, Lärolika, Highway to business och Soroptimisterna.

– Alltifrån storbolag till små ideella föreningar har anmält sina integrationsprojekt till Årets Dörröppnare, vilket känns fantastiskt kul, säger Jenny Hedelin, eventansvarig på Metro.

Vinnaren tillkännages 14 juni under Järvaveckan, Stockholm.