LT granskar sjukvårdens stafettkostnader: Hyrläkarna minskar inom länets primärvård

Parallellt med de snabba sparåtgärderna som regionstyrelsen nyligen klubbade igenom för att spara 100 miljoner kronor pågår en genomlysning av hyrläkarbehovet, både på Östersunds sjukhus och inom primärvården. Och det finns ett nationellt mål satt av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för hur stor andel hyrläkare det ska finnas i regionerna och landstingen 2019. Det målet ligger på 2 procent.

SKL:s mål kan jämföras med andelen anställda hyrläkare inom Region Jämtland Härjedalen som i dagsläget ligger på tio gånger mer, runt 20 procent.

Med det sagt, har Region JH ändå lyckats minska behovet av hyrläkare inom primärvården under januari och februari i år och även under 2017. Här vill regionen också anställa ST-läkare, som sedan ska ta över som distriktsläkare så småningom. Målet är 60 ST-läkare under 2018.

Inom primärvården finns nu också ett tak på maximalt 15 hyrläkare per vecka i hela regionen. Ett liknande tak för Östersunds sjukhus finns inte.

– Det finns många bra exempel på att primärvården kapar kostnader för hyrläkare. Svegs och Myrvikens hälsocentraler har bland annat rekryterat fasta läkare. Man arbetar med kompetensväxling, med arbetsuppgifter som överförs från läkare till andra yrkesgrupper, säger Camilla Simonsson, utvecklingsstrateg Region Jämtland Härjedalen som berättar att under 2017 har arbetet med att använda personalresurserna på bästa sätt påbörjats. Hon ger som exempel samverkan om gemensam jourläkare som arbetar på distans i Härjedalen och nämner de lättakuter som införs på alla hälsocentraler.

– Prioritering och fördelning av inhyrd läkartid görs av områdeschefen för att nyttja tiden effektivt, säger hon.

Vissa hälsocentraler är mer hyrläkarberoende än andra, som de i Strömsund och Ragunda kommuner. De största kostnaderna för hyrläkare finns dock på hälsocentralerna i Östersunds kommun.

– På Zätagränd, Brunflo och Torvalla hälsocentraler har vi haft ett större behov av hyrläkare, säger Camilla Simonsson.

Även om trenden visar att hyrläkarna minskat generellt inom primärvården, så ökar dock kostnaderna för hyrläkare på Östersunds sjukhus. Mest ökar kostnaderna inom område medicin och psykiatri.

– Men vi kan inte bara ta bort all hyrpersonal. Vissa verksamheter måste vi bemanna upp. Det har att göra med att vi måste kunna erbjuda tillgänglighet med inte allt för långa vårdköer. Det är ju den balansgången som är oerhört svår. Så enkelt är det, men dyrt så klart, säger Camilla Simonsson som berättar att det inom just psykiatrin och medicin planeras för en rad förbättringsarbeten under 2018.

– Allt tar tid, men vi kommer att se resultat under året, säger Camilla Simonson.

När det gäller hyrsjuksköterskor så börjar hyrstoppet, som regionens politiker beslutat om, att gälla 1 juni. Område Hud, infektion och medicin har flest hyrsköterskor i nuläget.

- Men till skillnad från hyrläkarna så sker det en minskning av hyrsjuksköterskor på Östersunds sjukhus. Mer än hälften av områdena är hyroberoende. Områdena Kvinna, Barn och Unga vuxna samt Kirurgi och Ögon och öron har exempelvis inga hyrsjuksköterskor alls, säger Camilla Simonsson.

Fakta Bemanningskostnader:

# Den totala kostnaden för bemanningsföretag låg 2017 på cirka 190 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor högre än målet.

# Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor var 31,3 miljoner kronor högre 2017 än 2015. Från och med juni i år ska ett hyrstopp för sjuksköterskor börja gälla.

#Kostnaderna för inhyrda läkare översteg 2017 målet med 30,6 miljoner kronor.

Fakta: Så här mycket kostade hyrläkarna på länets hälsocentraler 2017

Hammarstrand/Stugun 6 621 000

Sveg 4 569 000

Odensala 3 614 000

Torvalla 6 788 000

Lugnvik/Lit 5 944 000

Frösön 7 518 000

Z-gränd 9 365 000

Brunflo 9 908 000

Bräcke/Kälarne 2 014 000

Krokom/Föllinge 388 000

Strömsund/Backe 9 749 000

Myrviken 254 000

Funäsdalen 463 000

Svenstavik 1 282 000

Åre 421 981

Järpen 148 715

Summa: cirka 69 048 696