Länsförsäkringar positivt överraskad efter vårfloden: "Försäkringstagarna har varit väl förberedda"

En snörik vinter och en varm vår resulterade i en snabb avsmältning i länet. Under maj månad har vattennivåerna varit mycket höga med klass 3-varningar på flera håll i länet.

I förra veckan nåddes kulmen och LT hälsade bland annat på i Bye utanför Hammerdal där fastighetsägaren Bosse Paulsson tvingades ta båten för att komma fram till sitt hus.

"Det här är nästan lika illa som 1967. Men som tur var så klarar sig i alla fall boningshuset", sa han då till LT.

Bosse Paulsson var också väl förberedd, vilket han hade berättat om i en artikel i LT redan under vårvintern.

Och enligt Länsförsäkringar i Jämtland så har många länsbor klarat vårfloden bra tack vare bra förberedelser.

– I dagsläget har vi fått in 35-40 ärenden där fastigheter har drabbats. Det är bostadshus, jordbruksfastigheter och fritidshus. Det är värre än ett normalt år men absolut inte så farligt som vi hade trott att det skulle bli.

#Vad beror det på?

– Vi hade en vinter med väldigt mycket snö, så många har nog vetat om att det skulle kunna bli höga flöden. Bra förberedelser skulle jag säga.

#Vad är det för typ av skador ni har fått in?

– Det är blandat. En hel del baktrycksskador där vattnet kommer in via avloppsnätet. Sådana har vi haft många av.

#Är det något man kan göra nått åt på förhand?

– Ska du renovera så går det att installera en backventil i brunnen till exempel. Sen att man kollar rörsystemet i källaren och flyttar undan grejer.

# Vad gäller försäkringsmässigt vid översvämningar?

– Strömmar vattnet in via ventiler, dörrar eller fönster... alltså ovanför jord. Då gäller försäkringen. Samma vad gäller vatten via avloppssystemet. Men är det så att källaren till exempel inte är riktigt tät och det börjar spricka. Då gäller inte försäkringen.

På länsstyrelsen i Jämtlands län är det Björn Olofsson, samordnare naturolyckor, som har styrt arbetet under vårfloden. Han ser nu slutet på översvämningsperioden.

– Flödena blir mindre och mindre nu. Med reservation för om det skulle komma in ett regnväder så ser det bra ut, säger han.

#Hur upplever du att den här vårfloden har varit?

– Vi hade en väldigt snabb avrinning och det var mer österut än västerut. Störst problem har det varit i mindre och oreglerade vattendrag. Vi har till exempel Ammerån där det har varit klass 3-varning.

# Hur har fastigheterna klarat sig?

– Flöden har haft inverkan på ganska många fastigheter, främst i källarutrymmen. Men omfattningen vågar jag inte säga nått om.

Länsstyrelsen har under perioden haft ett en förstärkt organisation och ett nära samarbete med kommunerna.

– Det har varit lärorikt. Vi har tittat mycket på gemensamma resurser och om man skulle kunna flytta material om det behövs. Jag upplever att det har varit en bra samverkan.