Kulspruta från andra världskriget lämnades in på polisstationen i Östersund

En tre månader lång vapenamnesti är över i länet. Bara i Östersund har 256 vapen och vapendelar lämnats in – bland annat flera automatvapen och en brittisk kulsprutepistol från andra världskriget.

Vapenamnestin inleddes den 1 februari och avslutades den 30 april. Under den här perioden har det varit möjligt att lämna in olagliga vapen utan att straffas. Ett sätt för polisen att få bort illegala vapen från gatan.

Totalt lämnades det in omkring 10 000 vapen i hela landet, att jämföra med 15 000 vapen år 2013 då den senaste amnestin ägde rum. Joakim Norenhag, projektledare för vapenamnestin hos polisen, har en teori om minskningen.

– Förhoppningsvis beror det väl på att vi nu fått in en stor del av den typ av vapen som är vanligast förekommande, till exempel gamla jaktgevär som blivit kvarglömda på vindar och arvegods som man inte haft koll på, säger han till TT.

På polisstationen i Östersund lämnades det in 256 vapen och vapendelar under de tre månaderna.

– Hela siffran för länet har vi inte klar än, men det har varit möjligt att lämna in vapen på alla polisstationer i länet, säger Sven-Erik Svensson, som ansvarat för amnestin.

Bosse Jonsson, civilanställd på polisen, är den som har suttit i Östersund och tagit emot alla vapen.

– Det sker helt anonymt och vi gör inga efterforskningar, berättar han.

#Vad har stuckit ut av det du har fått in?

– Vi fick in en brittisk kulsprutepistol, en sten gun, som användes av motståndsmän och specialtrupper under andra världskriget. Det var ett trevligt vapen att få in.

#Vad händer med det vapnet?

– Det vi gör är att först tittar vi på de vapen som kommer in för att se om det finns någon licens. Efter det arbetet skickas vapnet ner till NFC (Nationellt forensiskt centrum). Där förstörs vapnet.

#Förstörs också den här kulsprutepistolen från andra världskriget?

– Det finns ett alternativ att skicka det till polismuseet om det finns ett historiskt värde. Men just det här vapnet är ingen bristvara. Däremot är det udda att det dyker upp i Sverige.

Polisen i Östersund har också fått in ett antal automatvapen under vapenamnestin.

– Det är bara bra. Det är också den allmänna reaktionen från personer som kommer in här. De tycker det är bra att vi har den här amnestin och det är många som passar på att lämna in både vapen och ammunition.

Framåt hösten ser det ut att bli en ny amnestiperiod, men då kommer det att handla om sprängmedel.

– Det mer för kriminella som vill lämna in anonymt. Men har du explosiva varor hemma så får man ringa 114 14 så kommer vi och tar hand om det. Däremot ska ingen komma in med sprängämnen på polisstationen.