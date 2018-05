Minnesord: Ingrid Östman, Östersund

Ingrid föddes, växte upp och levde större delen av sitt liv i Måläng på den gård, som hennes föräldrar Berna och Hildor Henriksson ägde.

Ingrid hade ett fantastiskt minne och har målande och detaljerat beskrivit livet på bondgården tillsammans med föräldrar, sina två äldre syskon Gunvor och Folke, och en stor släkt, som ofta var på besök.

Skoltiden med den nytänkande lärarinnan fru Dahlberg och byns alla barn i samma klass mindes hon med glädje och värme. Julkalasen med släkten var också kära minnen.

Ungdomsåren med hårt arbete på gården varvades med kvällens fröjder. Ofta cyklade ett helt gäng ett par mil till Tandsbyn eller Hara, dansade några timmar för att sedan komma hem lagom till morgonmjölkningen.

I mitten av 30-talet flyttade den barnrika familjen Östman till Måläng. I den skaran fanns Ragnar, som i tonåren förälskade sig i Ingrid. Känslorna var besvarade och 1946 stod bröllopet. De bosatte sig på Ingrids föräldragård, som de så småningom övertog. 1947 föddes dottern Karin, 1949 sonen Henrik och 1954 dottern Eva.

Hennes omsorg om oss barn var stor och den visades genom att sy alla våra kläder, laga mat som vi tyckte om och trots knappa resurser, bekosta vår utbildning.

Ingrid var en energisk och stark kvinna, som deltog i alla sysslor på gården såsom mjölkning, slåtter, potatisupptagning och slakt. Blev det för stökigt i uthusen släpade hon ut plogar och harvar och ”snyggade till”.

I mitten av 60-talet avvecklades jordbruket och Ingrid startade tunnbrödsbageri i ”bryggstun”. Där bakade hon och en svägerska 200 kakor per dag, sex dagar i veckan under sex år. Därefter fick Ingrid jobb som städerska på Frösöklinikerna efter att under många år ha vårdat sin sjuka mamma. För första gången arbetade hon utanför hemmet och fick många arbetskamrater. Hon blev mycket uppskattad för sin noggrannhet och förmåga att skapa trivsel. Hon trivdes mycket bra och stannade där till sin pensionering.

1988 flyttade Ingrid och Ragnar till en lägenhet i Lugnvik. De fann sig väl tillrätta med stadslivet och allt blev bekvämare och lättare. Tyvärr avled hennes älskade Ragnar 1992 och hon fick anpassa sig till ett nytt liv. Hon ledde under flera år pensionärsgymnastiken i Lugnvik och var också engagerad i PRO. Hennes händer var alltid sysselsatta. Hon stickade, virkade, broderade och vävde fantastiska trasmattor. Många av dessa alster finns i våra hem och kommer alltid att påminna oss om hur betydelsefull hon har varit för oss alla.

Ingrid fick sju barnbarn och fjorton barnbarnsbarn. Hon var ända upp i hög ålder en älskad och pålitlig barnvakt, som bakade ett oändligt antal bullar och bjöd på lika många pannkakor. Barnen var hennes stora glädje och starka band knöts dem emellan.

Under flera perioder i hennes liv behövde familjemedlemmar extra omsorg, unga och gamla. Hennes kärleksfulla omvårdnad lindrade och stöttade. Sent i livet drabbades Ingrid av svåra förluster. Förutom att bli änka, så förlorade hon sin yngsta dotter 2001, och 2004 omkom hennes yngsta barnbarn, hans sambo och deras små barn under tsunamin i Thailand.

De sista åren sa hon många gånger att hon längtade efter att få återse de kära som hon mist.

Ingrid fick ett långt liv fyllt av glädje, sorg och kärlek. Hon var en naturlig medelpunkt i vår familj och är oerhört saknad. Vi minns henne med stor värme ​och tacksamhet.

Familjen genom dottern Karin.