Inbrottsvåg drabbar länet – två rififikupper på två dagar – förundersökningsledare: ”Ett annorlunda tillvägagångssätt”

Under nattens inbrott på Ica i Stugun tog sig gärningspersonerna in i butiken genom att borra ett hål i taket, en så kallad rififikupp. Väl där inne bröt de upp olika former av förvarningar och fick med sig en okänd summa kontanter och tobak.

– Det här är ingen gråbuse. Då funderar man på om det istället skulle kunna vara någon mer avancerad, säger Michael Lundberg.

Är det så pass avancerat att den här typen av brott inte sker så ofta?

– Det här är ingenting som händer ofta. Normalt när man snor tobak så krossar man bara någon ruta och går in och snor det. Här har man ju faktiskt gjort sig för och tagit sig in via taket. Ett litet annorlunda tillvägagångssätt, säger Michael Lundberg.

Under gårdagen blev dessutom en bankomat på Slåttervägen i Östersund utsatt för ett inbrottsförsök med ett snarlikt tillvägagångssätt. Där hade gärningspersonerna försökt att bryta sig in till bankomaten via en vägg.

– Teknikerna menar att de skulle kunna vara associerade till varandra. Men det är ingen koppling som vi har gjort än i alla fall, säger Michael Lundberg.

Enligt polisen har polisregion nord drabbats av flera brott med samma tillvägagångssätt under de senaste dagarna. Bland annat i Västernorrland. Läs mer om de fallen här:

