Nattlig insats för fjällräddningen – skadad vandrare slog larm

De fyra turisterna hade gett sig ut från Nyvallen i Sonfjällets nationalpark sent på fredagseftermiddagen, men efter cirka en mils vandring skadade sig en av kvinnorna.

– En av dem hade vridit om knät och skadat sig så de kunde inte ta sig tillbaka till bilen, säger John Enzinger, befäl vid polisens ledningscentral.

Gruppen ringde efter hjälp via SOS Alarm under tidiga natten och från början var det oklart om fjällräddare behövde rycka in, men klockan 02.16 beslutade polisens vakthavande befäl att inleda en fjällräddning.

På platsen ligger snö kvar åtminstone i delar av terrängen och det var svårt för gruppen att ta sig tillbaka till bilen. Det var dessutom sent när olyckan slog till.

– De hade gått ut vid femsnåret på eftermiddagen, så det var väl lite väl sent, säger John Enzinger.

Fjällräddningen hjälpte de inblandade tillbaka till bilen så de kunde ta sig från platsen. Ingen ambulans behövde tillkallas.