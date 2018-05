Butiken i Lillhärdal upphör: "Det känns som jag har gjort mitt. Jag är nöjd"

När Stefan Rydén började hjälpa farfar i butiken 1984 var han 16 år gammal. Nu fyller han snart 50 och efter mer än 30 år bakom disken har han valt att gå vidare och leta andra karriärmöjligheter.

– Jag tog över butiken 1989, det blir 29 år sedan i år. Jag har sett flera generationer komma och gå här, på 80-, 90- och 2000- talet. Det är hiskeligt många år, säger han.

Under de första åren när han stod i butiken i Lillhärdal var det inte bara matvaror de sålde. Här fanns det mesta som ortsborna kunde behöva.

– På övervåningen sålde vi husgeråd, mikrougnar, plåttermosar. Vi sålde byggplattor, tegel, spik och skruv.

Idag är det mest matvaror han säljer. Under året är det olika mycket människor som kommer in och handlar. Ortsbefolkningen kommer i en någorlunda jämn ström, men tillresta utifrån kan bli ett till plus i kassan.

– Vi har en topp på sommaren. Det är stugägare och hemvändare. Vi har också en del norsktrafik. Sedan är det jakten då det kommer hit folk, och skoteråkare frampå vårkanten.

Händer det något bygge i byn märks det också i butiken.

– Det kan vara om det läggs ny asfalt, eller om det är en renovering i kyrkan eller bygdegården. Det märks, säger Stefan Rydén.

När butiken stänger är det också en mötesplats i byn som försvinner. Stefan Rydén är ett ansikte som alla känner till, och alla undrar förstås vad han ska göra när han inte har butik längre.

– Jag har ingen plan. Jag är öppen för det mesta, men om jag får välja skulle jag vilja jobba utomhus. Det har blivit många år inne med jobbet med butiken.

Att få det att gå runt med en butik på en mindre ort är inte det lättaste, sett över flera decennier. Tidigare när det var mer folk i byn kunde Stefan Rydén ha anställda, men de senaste åren har han jobbat själv. Och utan föräldrarnas stöd hade det varit svårare.

– Jag har haft god hjälp och stöttning av mor och far. I bland är det svårt att nå marginalerna, så jag har fått gnugga mycket själv.

Att driva eget företag är inte som att vara anställd, stämpla ut och gå hem.

– Det är inte bara att gå hem klockan fyra. Något jag skulle önska när jag har ett annat jobb är mer fritid.

När butiken stänger kan det hända att en annan rörelse öppnar i byn. Stefan Rydén vill att Lilhärdalsborna fortfarande ska ha någonstans att gå.

– Det är en träffpunkt. Det är viktigt att det är nån som kör vidare. Det känns som jag har gjort mitt. Jag är nöjd.

