Föreningsliv: SKPF Pensionärerna avd 30 Jämtland

Våravslutningen för SKPF Pensionärerna arrangerades den 8 maj på OSD. Ordförande Britt Wikman hälsade de drygt 130 medlemmarna välkomna till vårens sista medlemsmöte, med påminnelse om MSB:s krisberedskapsvecka den 28 maj till 3 juni. Information kommer med en broschyr till till hushållen.

Kvällen till ära hade deltagare från några av våra studiecirklar tagit med sina alster för att visa upp vad de gör. Fina sydda väskor, stickade vantar och sockar samt keramik är några av alla vackra saker som tillverkats på cirklarna. Vi hoppas med denna visning att fler ska känna sig lockade att komma med på någon cirkel.

Kvällens underhållare var Tiljans spelmän under ledning av Karin Nordenberg, som tog oss med på en musikalisk resa genom vårt vackra landskap. De inledde med en jämtländsk brudvals. Sedan började resan i norr med en hambo från Jorm, en avstickare in i Norge med Kvällsidyll vid Rosnan. Vi reste söderut via Skogsbylasses Grisesnoa och Bertil Blad som med sitt dragspel och sång fick oss stämma upp i en allsång, Vi ska gå hand i hand. Sedan kom vi till Alsen där det spelades tre låtar som avslutades med Fallerallan eller om man så vill Fader Allan.

Så bjöds vi till bords för kvällens middag som bestod av ett buffébord uppdukat med lax och potatis, sås och goda sallader. Efter kaffe och god kaka var spelmännen på plats igen. De fortsatte med att spela Brudlåt till Ulrika av Emil Olofsson, som skrivit den till sitt barnbarn. Därefter kom vi till Lit och Hilding Höglins På Hellströms loge. Resan fortsatte söderöver innan den avslutas med en Kyrklåt samt Östersunds spelmansgilles gånglåt. Till sist fick vi ett extra nummer som blev låten Ovalla från Oviken. Resan presenterades på ett mycket intressant sätt av Åke Nordenberg, som guidade oss genom landskapet. Britt tackade musikanterna för den härliga musikresan.

Därefter kom information av Bo Sandholm om den planerade resan till Trondheim den 27-28 augusti. Bo informerade om upplägg, med besök i Nidarosdomen och på Ringve musikmuseum, boende och lunchställen. Mer information kommer i annons i våra tidningar samt på SKPF:s hemsida. Vi påminde om sommarens Tisdagsdax på Jamtli. Den 17 juli är det SKPF som ansvarar för arrangemanget. Annons kommer den 11 juli. Den 7 augusti är Alla pensionärers dag.

Britt tackade alla medlemmar som kommit till vårens sista möte. Vi ses den 11 september om inte förr.

Sedan var det lotteriflickornas tur. Vinsterna bestod av fina blomamplar, lotter med mera.

Sedan var det dags att önska alla vår medlemmar en riktigt skön sommar.

Britt Wikman