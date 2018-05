Fredrik Sjölund: Toppstriden börjar sakta rinna ÖFK ur händerna

ÖFK:s vinst mot Brommapojkarna kändes förlösande. Många kände nog att det var här säsongen skulle vända.

Mot IFK Norrköping visade det sig bara vara en engångsföreteelse för ÖFK.

Norrköping, som visserligen hade mer boll än exempelvis Örebro och Djurgården, åtminstone i första halvlek, hade gjort läxan.

Fem man försvarade djupt, tajt på centralt mittfält. Och snabba spelare som hugger när ÖFK tappar boll.

Samma metod som Dalkurd använde så framgångsrikt på Gavlevallen. Att inte BP spelade så är den stora gåtan.

Norrköping öppnade med fem minuter där ÖFK knappt fick röra bollen. En ovanlig syn på Jämtkraft Arena. Direkt när ÖFK återtagit bollen och initiativet kom bolltappet.

Snabbt och rappt framåt, med få tillslag på bollen. Snyggt inspel och kliniskt avslut. Underläge efter tio minuters spel och den positiva känslan från BP-vinsten var som bortblåst.

Tvåan var en kopia på det första målet.

Defensiva omställningar har varit ÖFK:s stora svaghet under de första matcherna av allsvenskan.

Fouad Bachirou är bäst i serien på att vinna boll och läsa spelet vid just defensiva omställningar. Malmö har saknat honom något oerhört under hans skadeperiod. Men ÖFK har saknat hans egenskaper ännu mer under allsvenskan 2018.

Jag ser ingen spelare i dagens ÖFK som kan axla den rollen.

Nästan mer oroande än det slarviga spelet och oförmågan att stoppa upp kontringarna var andra halvlek mot Norrköping.

ÖFK var tvungna att trycka fram allt. De behövde sätta dit bollen. Men spelet låste sig. Mycket rull, men få klara målchanser. Precis som nästan alla matcher på Jämtkraft Arena hittils i allsvenskan.

Måndag 14 maj väntar en av de stora guldfavoriterna AIK, på Friends Arena. ÖFK har tid att smälta förlusten och förbereda sig för den matchen.

Men klockan tickar.

Toppstriden börjar sakta rinna ÖFK ur händerna.

