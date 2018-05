Fem snackisar från Norrlandsderbyt – Aiesh kan fylla tomrummet efter Ghoddos

Supporterkampen

ÖFK-fansen tog på lördagen över Sundsvalls gator. Med sin marsch till arenan gick Falkar och ÖFK:are redan då in i supportermatchen i överläge. När Curtis Edwards prickade in 1-0 i den nionde minuten tog man ett ännu hårdare grepp om kampen på läktaren. 2-0 och just då kändes det som att matchen utspelade sig på Jämtkraft arena. Patronerna vaknade visserligen till två gånger om när rivalerna reducerade, men den här dagen segrade rött och svart.

Ghoddos perfekta avsked (?)

Nästa vecka försvinner Saman Ghoddos till Turkiet för VM-förberedelser med det iranska landslaget. Chansen är stor att ÖFK-stjärnan får åka med till Ryssland och i sommar är han med största sannolikhet färdig med Östersund. I vad som kan ha varit hans sista föreställning på den allsvenska scenen gav han klubben och fansen ett närmast perfekt avslut där han krönte en strålande insats med ett tjusigt mål.

Aiesh kan fylla tomrummet

Skadeproblemen har gjort att Hosam Aiesh inte fått visa upp hela sitt register den här säsonge. Efter skadefrånvaron gjorde 23-åringen sin andra raka match från start och visade upp just de kvaliteter som kommer bli så viktiga när Ghoddos försvinner: speed, finess och målfarlighet. Fick Dennis Olsson att glömma vad som är höger och vänster i den första halvleken.

Punktningen av Batanero

Ett av Giffarnas adelsmärke i år har varit det spanskinfluerade passningsspelet. Graham Potter hade inte slarvat med läxorna och satte Sam Mensiro på att göra en klassisk punktmarkering av Sundsvalls spelmotor David Batanero. Mensiro har, delvis på grund av skadeproblem, haft svårt att hitta sin plats i årets ÖFK. I dag var han klockren som plåster.

Semas semi-revansch

Han fick inte bli Janne Anderssons VM-joker. Och även om det inte var "Semagi" På NP3 Arena så visade Ken Sema ändå vad Sverige kommer gå miste om i Ryssland. Gång på gång visade ÖFK:s ytter prov på kraft och fart när han hotade från sin vänsterkant, främst i den första halvleken. Känslan är att formkurvan är på väg åt rätt håll för Sema. Det förtjänar han.

