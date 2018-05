Aiesh efter succématchen: "Jag är bara glad att kunna vara tillbaka"

"Giffarnas" ytterbackar hade en extremt jobbig derbydag. Dennis Olsson klarade inte alls av Aiesh på sin kant, medan Eric Björkander och Jonathan Tamimi hade fullt sjå med att hålla Ken Sema stången på högerkanten.

– Ytterspelet blev avgörande, men det är så här vi ska spela, menade Aiesh.

Var det också er matchplan att lägga ut bollar på kanterna och täta till i mitten?

– Njae, vi spelar som vi spelar. Det är lite som matcherna faller sig. Mot AIK blev det inte alls samma matchbild. Vissa lag stänger kantera och då blir det annorlunda.

Dennis Olsson fick aldrig grepp om Aiesh och frågan är om det inte också blev en mental match till slut?

– Kanske. Men jag brukar ofta få övertaget på mina backar.

Det tidiga 1–0-målet blev förstås avgörande för resten av matchen. Modet sjönk hos Sundsvall, som började agera tveksamt, samtidigt som tuppkammen växte hos Östersund.

– Det betyder jättemycket för självförtroendet att få ett snabbt mål. Tyvärr gick vi ned oss sedan och det är inte bra.

Hosam Aiesh var matchens lirare i första halvlek och han startade även urstarkt i andra ronden. Ett par vassa räder och ett inspel som var hyperfarligt, men sedan blev han plötsligt utbytt.

– Jo, men det var planerat. Jag har haft problem med baksidan (låret) och visste inte hur mycket jag skulle kunna spela.

Förutom det snygga förspelet till 1–0-målet, drog Aiesh ständigt isär Sundsvalls defensiva linjer. Men i den här matchen var han inte enbart framspelare.

Det var han som avslutade en hörna med att nicka in 2–0. Just det. N-i-c-k-a in bollen.

– Haha! Ja, det måste ha varit jättelänge sedan jag gjorde mål med huvudet. Kanske 2002, i sjumanna... nä, vänta. Jag gjorde nickmål mot Degerfors i superettan.

Hur skönt är det att vinna en derbymatch?

– Jätteskönt. Speciellt när vi hade så många fans här.

När nu Hosam Aiesh är helt frisk i sitt tidigare skadade lår, skulle han förstås vilja fortsätta att spela matcher, helst hela juni, men så blir det inte.

Årets vårsäsong är extremt kort med tanke på VM-slutspelet. Bara två matcher återstår.

– Det är synd.

Till slut; om du rankar den här insatsen jämfört med alla andra du har gjort i Östersund – har du gjort någon bättre match?

– Generallt sätt har hela våren varit bra för nig, men jag har haft otur med skador. Men det är mycket möjligt. Jag är bara glad att kunna vara tillbaka och känna glädjen av att spela igen.

Potter kallar hem energifylld Hosam Aiesh – spelklar direkt mot Rosenborg på söndag

Skandalscenerna: Malmöspelaren utvisad efter slag på Hosam Aiesh – se situationen här