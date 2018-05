Föreningsliv: SPF Seniorerna Litsbygden

Årets resa gick till Tällberg och mässan Trädgård och uterum. Vi var 27 glada pensionärer som trots åtta plusgrader och tät dimma äntrade Saxvallens buss med Janne vid ratten. Anneli från LG-buss var vår färdledare.

Första stoppet gjordes vid Forngården i Överhogdal. Här fick vi kaffe och en god macka och därefter kunde vi titta på utställningen om Överhogdalstapeten. Resan fortsatte via Kårböle och Los till Mora, där vi var framme lagom till lunch. Nu var det riktigt varmt och skönt och solen sken. Efter maten besökte vi Zornmuseet och fick en fin guidad tur på Zorngården.

Resan fortsatte så till vår slutdestination, Tällberg. Vi gjorde en liten sightseeing genom byn och beundrade utsikten över Siljan och den skira grönskan. Det är verkligen en mycket vacker bygd.

Vi checkade in på First Hotel i Tällberg. När vi tvättat av oss resdammet bjöds vi på en utsökt buffémiddag. Efterrättsbordet ska vi sent glömma. Efter maten var det skönt med en promenad i den ljumma vårkvällen.

Efter frukost på söndag morgon begav vi oss upp till Villa Långbers och mässan. Här möttes vi av en mängd utställare av växter, trädgårdsprylar, matvaror med mera. Man kunde också lyssna till föreläsningar för att få inspiration och praktiska tips. Solen strålade och det blev mycket varmt. Vi uppmanades med jämna mellanrum att komma ihåg att dricka mycket.

Vid tvåtiden var det dags att börja tänka på hemfärden. Nu tog vi vägen över Furudal, Los och Kårböle. Anneli gav oss lite klurigheter att fundera över tills vi var framme vid resans sista stopp, middag på Åsarna skicenter. Vid 20-tiden var vi åter i Östersund där några lämnade bussen medan vi andra fortsatte hem till Lit. Det blev en lyckad resa där Anneli och Janne tog väl hand om oss.

Erna Aschenbrenner