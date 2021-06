Totalt ska tjugo träd på Strandvägen på Frösön drabbats. Någon har huggit med yxa i barken runt stammen på träden på cirka 150 centimeters höjd.

Händelsen ska ha inträffat någon gång mellan klockan 21 tisdagen 8 juni och klockan 5 på morgonen onsdagen 9 juni. Polisen efterfrågar nu tips och iakttagelser som kan sättas i samband med skadegörelsen.

Har du ett tips kan du kontakta polisen via 114 14 eller skicka in tipset via deras hemsida.

Värdet på träden ska uppgå till cirka en miljon kronor.