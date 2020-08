Ytterligare fem fall av covid-19 i länet

Läs mer: Coronabussar ska göra att fler testas i länet – smittskyddsläkaren: ”Gör att vi inte behöver ha någon begränsning mellan olika priogruppper”

Totalt har 18 795 provtagningar gjorts för covid-19 i Jämtlands län sedan starten på pandemin, och 1 155 personer är konstaterat smittade. Det senare dygnet har fem personer fått positiva provsvar, skriver regionen i sin senaste rapport.

Tre personer vårdas på sjukhus, varav en på IVA.

19 personer har avlidit på sjukhus till följd av covid-19 i länet.

Sedan första covid-patienten lades in på Östersunds sjukhus till och med idag 4 augusti har 132 personer skrivits ut från sjukhuset.

Regionen låter även meddela att det fortsatt är hög kapacitet för provtagning via coronabussarna. Via de så kallade provtagningsbussarna provtas just nu cirka 500 personer per vecka, men det finns kapacitet för cirka 2000, skriver regionen.

