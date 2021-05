Ytterligare 52 fall av covid-19 sedan gårdagen

52 nya fall av covid-19 har konstaterats sedan onsdagens rapport, enligt Region Jämtland Härjedalen. Det innebär att antalet bekräftat smittade i regionen nu är uppe i 12 242.

Inga nya dödsfall har inträffat på sjukhuset. Sedan första covidpatienten lades in har 415 skrivits ut från därifrån.

De senaste två veckorna har en rekordstor andel av befolkningen i Strömsunds kommun testat positivt för covid-19.

Totalt har 230 sjukdomsfall påträffats, vilket innebär 2 002 fall per hundratusen invånare. Ingen länskommun har under pandemin haft så många fall per capita.