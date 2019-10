Vitt favoritfärgen när jämtarna väljer bil – se listan här

Vita bilar, ja det är favoritfärgen bland bilägarna när Trafikverket sammanställt färgpreferenserna gällande personbilar i Jämtlands län. Under 2018 var nästan var tredje nyregistrerad bil vit.

Innan dess är det svarta bilar som köparna har haft som favorit, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Nu hamnar svart på andra plats bland favoritfärgerna.

Antalet färgglada bilar minskar och trenden går nu mot mer neutrala färger som svart, vit och grå.

– Andelen vita personbilar har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Under 2008 registrerades 17 000 vita personbilar i landet. Tio år senare är siffran 97 000. Samtidigt minskar andra färger. Exempelvis registrerades endast 139 bilar med färgen ljusgul under förra året, säger Susann Landström, sektionschef på Transportstyrelsen i pressmeddelandet.