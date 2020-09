Visst hopp om att Norgegränsen öppnas – Coop i Storlien förbereder: ”Vi har en plan om hur vi ska kunna få hem varor”

Att gränsen mellan Norge och Sverige stängs under en längre tid är ytterst ovanligt. Senast det var större störningar i förbindelserna med vårt västra grannland var under andra världskriget.

Men nu har den fria gränspassagen i många områden varit avskuren i snart ett halvår. Effekterna på den svenska sidan är stora, särskilt i regioner med omfattande gränshandel och där norska medborgare har fritidsboenden i Sverige.

Svenska medborgare får resa över gränsen i nuläget men om man kommer från ett område med bedömt förhöjd smittrisk får man sitta i hemkarantän i tio dagar innan man kan röra sig i det norska samhället. Norrmän får också åka till Sverige men då gäller samma regler när de återvänder till hemlandet.

Norge tillämpar två kriterier för att bedöma om landet kan tillåta fria resor från ett land eller region, som fallet är med de nordiska länderna där bedömningen sker på regionnivå.

Det första kriteriet är att det ska vara färre än 20 bekräftade fall under de senaste två veckorna per 100 000 invånare. Andra kriteriet säger att det ska vara mindre än fem procent positiva prover i snitt per vecka de sista två veckorna.

Vid revideringen den 24 augusti uppfyllde Jämtland båda de kriterier som Norge ställt upp för att öppna för fria resor över gränsen. Men enligt norska Folkhelseinstituttet gällde revideringarna förra veckan bara områden som skulle gå från gult till rött och alltså inte längre uppfyllde kriterierna.

Denna vecka ska dock en revidering ske där länder och regioner ska bedömas i avseende för ett eventuellt öppnande men Folkhelseinstituttet har i nuläget ingen information om vilken dag beslutet tas.

Antalet konstaterat smittade i Jämtland har enligt statistik från Region Jämtland Härjedalen varit låg under början av andra halvan på augusti. Mellan 18 augusti och 25 augusti var det inga nya fall registrerade. Räknat på kalendervecka så var det två fall vecka 34 och statistiken för vecka 35 rapporteras officiellt på onsdag.

Men antalet fall ser ut att ha ökat igen, fyra nya fall rapporterades under vardagarna förra veckan 25 till 28 augusti och nio nya fall under helgen, enligt utskick från Region Jämtland Härjedalen 31 augusti.

Ett eventuellt öppnande av gränsen till Norge kan alltså bli kortvarigt om ökningen av antalet upptäckta fall fortsätter.

Butikerna som har gränshandeln som en viktig del följer utvecklingen och ligger i startgroparna för ett eventuellt öppnade av gränsen till Norge. På Coop Storlien, som nyöppnade den 1 april i lokaler på det nya handelsområdet, har man en tydlig plan för ett gränsöppnande.

– Vi försöker följa utvecklingen, säger Kamilla Ark, som är färskvaruchef på Coop Storlien.

– Som vi har förstått det så mäter Norge efter kalenderveckor och nu är vi inne i vecka 36 och vi vet ju ännu inget om vecka 35 eftersom Folkhälsomyndigheten går ut med den på torsdag. Vi hoppas naturligtvis på ett öppnande nu på lördag. Vi har en plan om hur vi ska kunna få hem varor och ligger i startgroparna för det men vi måste vänta på besked. 95 procent av våra kunder är ju norrmän så vi skulle ju helst se att gränsen är öppen hela tiden. Det har varit väldigt få norska kunder här den senaste tiden, säger Kamilla Ark.