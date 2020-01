Villor säljs fortare i länet – så många dagar tog en försäljning i fjol

Den bedömningen gör söktjänsten Booli där många bostäder läggs ut och för Jämtlands del handlar det om 844 villor och 1 288 lägenheter som annonserades ut på sajten under 2019.

Jämtland, Blekinge och Värmlands län hade de lägsta annonstiderna på många år, enligt ett pressmeddelande. Snittiden var 33 dagar för ett hus i Jämtland 2019, vilket är klart färre än året innan.

Slutpriset i snitt för en villa i Jämtland på Booli var drygt 1, 6 miljoner kronor förra året och 10 procent av villorna prissänktes. Prisuppgången är cirka 1,5 procent på ett år och 7,5 procent på två år.

För bostadsrätter var slutpriset i snitt drygt 1,5 miljoner 2019, att jämföra med lite drygt 1,3 miljoner året innan.

Villaförsäljningar i Östersunds kommun står för en betydande del och där är prisbilden betydlig högre. I somras rapporterade LT om att köparna köade på en het villamarknad där prisökningen var cirka 17 procent i snitt på tre månader. Medelpriset för en villa på 140 kvadratmeter i Östersund uppgavs då ligga på omkring 3,4 miljoner.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling skriver i ett pressmeddelande nu att prisuppgången på bostäder ändå bromsade in i Jämtland under 2010-talet. Priserna på bostadsrätter ökade med 110 procent under perioden 2000–2009. Det kan jämföras med 79 procents uppgång mellan 2010–2019. Det framgår av en ny analys som Länsförsäkringar gjort av data från Svensk Mäklarstatistik.

– Att länsinvånarnas löner ökat kraftigt, i kombination med historiskt låga räntor och en växande bostadsbrist, har bidragit till stora prisökningar sedan millennieskiftet, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Villapriserna steg under 2000–2009 med 65 procent. Sedan 2010 fram till i dag har de ökat med 46 procent i Jämtland, enligt analysen.

Marknaden för bostadsrätter i länet består i stort sett av Östersund och Åre kommuner.

I december uppgav Länsförsäkringar att bostadsrättspriserna i Jämtland stiger mest i landet med 25 procent de senaste tre månaderna och 15 procent upp i Åre. Villapriserna visade en nedgång med 4,6 procent. Mest bostadsrätter säljs i Åre under hösten. Och eftersom kvadratmeterpriserna då år mycket högre där, än i resten av länet, slår det på statistiken.

Bedömningen från Länsförsäkringar är att det är främst unga och ensamhushåll som påverkas mest av höga bostadspriser och tuffa kreditvillkor, där utmaningen många gånger är att få ihop till den egna kontantinsatsen.