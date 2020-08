Vilken sång och musik i Bergs kyrka!

Vilka fulländade artister, Anna Brandt i blå långklänning, Henrik Hallberg i frack och Astrid Åslin Kardin i grön klänning, urtjusigt! De bjöd på sitt program Kung-likt i Bergs kyrka, där den röda tråden igenom alla låtar är kungligheter av olika slag.

En fantastisk inledning där hela tonskalan sjöngs och på det en annorlunda version av Nattens drottning. Sen brakade det loss med den svängiga Jag vill vara som du, som gjorde att hela kyrkbänken började gunga, följd av stämningsfull duett med Astrid på flygeln. Det är något speciellt med flygel i kyrkan!

Så var det dags för en sångduell mellan Henric och Anna, där de tävlade om vem som är den största kungen, Elvis eller Jesus? Anna och Henrik avlöste varann så bra, så båda gick segrande ur striden. Sedan dök kungen Henrik upp med krona på huvudet i Ljuva Carl Gustaf som övergick i svenska Kungssången.

Sedan sjöng alla tre i guldgult bröstband i en stämningsfull låt som fick Anna att fria med handen till Henrik i Sarah Dawn Finers Kärleksvisan och han föll pladask på inviten och svarade med Anthem ur musikalen Chess.

Sånt är livet, för även sång och musik har en Måndagsmorgon som var mycket tänkvärd. Finns det en kung så finns det även en Dancing queen” och kvällen avslutades med ett medley av Queenlåtar. We are the champions. Vilken kväll !

Sture Björk