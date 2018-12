Funktionstestar material för funktionshindrade

I testlabbets maskiner kan material utsättas för slitage och ett accelererat åldrande. Det är till stor fördel för företag som vill ta in nya alternativa material i sina produkter men som först vill ta reda på det nya materialets egenskaper. Materialen kan utsättas för uv-ljus, rivtestas vid olika temperaturer, nötas, tvättas, vätskeprovas – allt under standardiserade och vetenskapliga former.

– Det kan vara material som är miljövänligare än de tidigare, säger Mats Ainegren som är projektledare för Sports tech innovative initiative. Och så vill man testa dem för att se hur de står sig jämfört med de material man använt tidigare i sina produkter.

I projektet Sports tech innovative initiative ingår elva företag med kopplingar till vår region. Projektet delfinansieras till hälften av Mittuniversitetet och de elva deltagande företagen medan Tillväxtverket står för den andra hälften av de 16 miljoner kronorna som projektet kostar. Projektet löper på tre år och det är nu tredje omgången av det som genomförs.

– Företagen har också möjlighet att själva använda labbet för sin materialtestning på egen hand, säger Mats Ainegren. Vi har också några horisontella kriterier i projektet som alla måste hålla sig till. Det är jämlikhet, lika villkor, bättre miljö och hållbarhet.

Kajsa Nilsson är forskningsingenjör och hanterar mycket av det faktiska testandet i labbet. Till sin hjälp har hon en rad maskiner som är specialiserade för ändamålet.

– En stor del av testerna är att hitta nya alternativ till vattenavvisande impregnering, säger Kajsa Nilsson. Det finns en jättestor vilja hos de här företagen att bli bättre ur hållbarhetssynpunkt. Det här blir en trygghet för dem att de under produktutveckling kan kolla nivån på de nya materialen de vill använda. Vi kan ju göra anpassade tester som till exempel utsätta materialen för en accelererad åldring för att därefter testa deras rivstyrka i en kall miljö, säger Kajsa Nilsson.

En del av testerna är standardiserade medan andra utförs på särskilda önskemål, som att till exempel kontrollera för svår nötning på utsatta detaljer.

En av produkterna som växt fram under projektet är kläder speciellt anpassade för barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Det är företaget Gneiss, delvis baserat i Åre, som tagit fram dessa.

– Det började hos Gneiss för att en mamma till ett barn med psykisk funktionsnedsättning kontaktade företaget om att förbättra plagg för just den målgruppen, säger Mats Ainegren. Man utvecklade då plagg med generellt högre komfort, med till exempel ledigare hals- och armmuddar och lite lösare passform.

– Tillgången till labbmiljön och relevanta testmetoder har varit av stor betydelse för att förverkliga våra idéer. Flertalet av de testade materialen används nu i vår kollektion, säger Sara Björkebaum som är produktutvecklare på Gneiss, i ett pressmeddelande.

Friluftsindustrin utgör en stor del av företagsgruppen men det finns också företag inom bland annat ortopedteknik och byggsäkerhet med i projektet.