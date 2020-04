Velvet Insane överöst med filmklipp till nya musikvideon: "Jag blev lite starstruck när Bruce Kulick från Kiss skickade in"

Barn och gamla, kvinnor och män, människor från hela världen har skickat in egeninspelat videomaterial till Velvet Insane. Klippen föreställer folk som dansar, lekande hundar, volter från brygga, barn som hoppar studsmatta och mycket mer.

- På en film hoppar man fallskärm och äter kladdkaka, en annan visar en vinylskiva, några åker bil genom USA och en har filmat ett bröllop, berättar Jesper.

Han har tappat räkningen på hur många bidrag som till slut kom in, men uppskattar det till en bit över hundra. En del mer namnkunniga personer skickade också in bidrag, som syns på musikvideon, däribland Bruce Kulick från KISS, Ross Mullan i Game Of Thrones och Tony Kennings, en av de fyra originalmedlemmarna i Def leppard.

– Jag vet inte hur de fick veta att vi sökte material, men vi spred det i så många musikrelaterade grupper som möjligt. Jag var ett stort Kiss-fan som liten, så jag blev lite starstruck när Bruce Kulick skickade in material, säger Jesper Lindgren.

Bandet har använt klipp från ett sjuttiotal inskickade bidrag och har sparat de bidrag de inte kunde använda i den här videon.

- Vi ska se vad vi kan göra av de klippen, kanske blir det ännu en musikvideo.

Jesper Lindgren är både överraskad och lättad över att så många skickade in egna videoklipp till Velvet Insanes nya låt.

- Det känns otroligt skönt, vi var lite nojiga att vi inte skulle få in tillräckligt. Första dygnet kom det inte in så mycket, men sen skrev Bruce Kulick på messenger att han och hans fru skulle skicka in material och efter det bara tågade det på. Sista dygnet vräkte det in material.

Den nya musikvideon går att se från och med torsdag på youtube.

