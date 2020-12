Velvet Insane medskapare till rocklåt för att stötta musiker

Jesper Lindgren (Velvet Insane), Martin Sweet (Crashdiet) och Rasmus Harnesk Wiklund (Veritas) är trion som ligger bakom ”Save the noize”. Välgörenhetsprojektet går ut på att de tillsammans med några av Sveriges och Norges största rockartister ska spela in en rocklåt med tillhörande musikvideo vid namn “Save the noize”. Som tiden kräver kommer alla att spela in sina bidrag var och en för sig innan de sätts ihop till en helhet.

Samtliga intäkter kommer att gå till Musikförbundets "Krisfond", som delar ut stipendier och stöttar kultur- och musiklivet.

De första två artisterna som projektledarna presenterar är Åge Sten Nilsen och Trond Holter från det norska glamrockbandet Wig Wam.

Låten och videon kommer att släppas digitalt i kanaler som Spotify, Itunes och Youtube.

Fler medverkande presenteras inom kort.