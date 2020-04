Velvet Insane efterlyser filmer till ny kärlekslåt: ”Vi vill att folk ska filma eller leta i arkiven”

Velvet Insane har spelat in tio nya låtar som de släpper en i taget och under olika former. Bakgrunden till initiativet med att släppa en video med folks egna videomaterial är dock virustiderna.

- Vår idé är att få folk att sprida lite kärlek. Det här är en fin kärlekslåt och vi vill att folk ska filma eller leta i arkiven, säger Jesper Lindgren.

Duon har inga höga krav på filmmaterialet. En vanlig mobil räcker fint som verktyg, men även äldre filmer i grumligare kvalitet fungerar. Bandet vill ha en blandning av kvaliteter och situationer.

- Det kan vara allt från att pussa sin partner eller dansa till att läsa en bok, åka skidor eller gå ut med hunden. Vi vill ha filmer från det folk mår bra av och som visar kärlek till livet, så klipper vi ihop det till en fin video.

Velvet Insane behöver filmerna senast den 15 april. Planen är att släppa låten med tillhörande video i slutet av april. Filmerna kan skickas via e-post till jesper_lindgren@live.se

