Skogsbranden i Sollefteå är ännu inte under kontroll

Under måndagsmorgonen var skogsbranden i Sollefteå fortfarande inte under kontroll. Räddningstjänsten har omringat området med slang under natten mot måndag. Personal från räddningstjänsten, SCA och hemvärnet är på plats och förhoppningen är att branden ska vara inom kontroll under dagen. Att vinden ligger på och att luftfuktigheten är lägre gör det finns risk att branden fortsätter sprida sig. Räddningstjänsten kämpar vidare och sprutar vatten i hela området, två helikoptrar deltar i arbetet.

– På eftermiddagen mellan klockan 14.00-17.00 är det som torrast i luften, vi vill blöta ner så mycket som möjligt i området runt om innan dess. Först efter eftermiddagen kan vi uttala oss om vi har branden under kontroll, säger Andreas Hoff från räddningstjänsten Höga kusten Ådalen.