Värsta smittläget i länet – men skolor i Strömsund gör sig redo att snart ta emot sina elever

Strömsunds kommun var bland de sista kommunerna i länet som nåddes av coronaviruset. Därför har det blivit en naturlig eftersläpning vilket gjort att det nu även är där smittan dröjer sig kvar längst.

En effekt av att smittan dröjt sig kvar är att två av kommunens skolor nu väntar längre än övriga länet med att välkomna sina elever tillbaka från distansundervisningen.

– I och med att Strömsunds kommun är den kommun som har varit hårdast drabbad av coronasmitta den senaste tiden så finns det fog för att de har en långsammare återgång till närundervisning än i andra delar av regionen, säger Annica Ersson, smittskyddsläkare på Region Jämtland Härjedalen.

I Backe har Fjällsjöskolan förlängt distansstudierna med en vecka och gymnasiet Hjalmar Strömerskolan i Strömsund har förlängt med två veckor för elever på de nationella programmen.

–Vi bedömde att läget fortfarande var mer allvarligt här i Strömsunds kommun så därför förlängde vi med två veckor ytterligare, säger Heidi Sundelin, rektor på Hjalmar Strömer.

Samma orsak ges av Susanne Sjödin som är rektor på Fjällsjöskolan i Backe. Men där pekar allt på att man kommer kunna ta tillbaka de 40 eleverna på måndag, om knappt en vecka.

– Vi hade en hel del kopplingar mellan elever och personals familjer som hade covid fortfarande. Och jag ville att smittotalet skulle gå ner i Backe helt enkelt, säger Susanne Sjödin om varför man förlängde distansstudierna.

För att eleverna ska kunna återgå till klassrummen måste smittotalen minska ytterligare. Något som också verkar ske enligt Annika Ersson.

– Smittspridningen sjunker ju kraftigt enligt de fall som vi får in från Strömsund. Just nu sjunker det ganska kraftigt i hela regionen men det är särskilt påtagligt i Strömsund där det har varit så omfattande smittspridning under helgerna, säger hon.

Nu återstår för rektorerna att se till så att återgången sker på ett säkert sätt. På Fjällsjöskolan i Backe kommer inga större förändringar att behövas enligt rektor Susanne Sjödin

– Vi vidtog åtgärder redan under höstterminen med bland annat ändringar i schemat för att minimera kontaktytorna och vi fortsätter i stort sett på samma sätt nu, säger hon.

På Hjalmar Strömerskolan ska man under de kommande två veckorna, tillsammans med smittskyddsenheten, arbeta fram en plan för hur gymnasieeleverna stegvis ska kunna komma tillbaka.

– Vi har inte planerat i detalj än men det kan ju bli ett upplägg med delvis distans. Vi kan också se över klasstorlekar och hur vi kan hålla avstånd. Det är ganska många frågor vi måste lösa innan vi återgår, säger Heidi Sundelin.