Vårfloden drabbar Undersåker med full kraft - lantbrukare måste flytta kor och maskiner: ”Vi tar det någorlunda med ro”

Det är så höga vattenflöden att SMHI utfärdat en klass 2 varning som gäller främst i fjällen ner till Gäddede och i Indalsälven från riksgränsen ner till Storsjön. Det är en nivå som uppkommer i snitt mellan var tionde och femtionde år.

- Vi har varit beredda på det här i åtminstone två veckor, eftersom vi fått rapporter från vattenregleringsföretagen och SMHI. Det berättar Eva Hellstrand som drev gården tillsammans med sin man Dennis Lindén innan sonen Rikard tog över. Det har mest handlat om mental förberedelse säger hon och minns översvämningen 1995, den kom som en total överraskning. Det var så höga vattennivåer att de kunde ro i lagården. Då rasade vattenmassorna i Tännforsen med 800 kubikmeter per sekund, just nu är det 581 kubikmeter per sekund.

Läget är alltså mer lätthanterligt än vid den förra översvämningen, trots att ungdjur, foder och maskiner har fått flyttas till högre höjd. Kossorna är ute och betar på dagen och kan tas in i lagården för mjölkning om kvällarna.

Det ska vända snart enligt den prognos Eva Hellstrand tagit del av. Vattenflödena ska kulminera på söndagen eller måndagen.

- Vi tar det någorlunda med ro och kan inte göra så mycket annat. Det är det väder det är.