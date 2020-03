Vardagshjältarna som röjer vägarna – oavsett väder: ”2018 då fick vi ta fram grävmaskinen för att öppna vägen”

”Europa har upplevt den mildaste vintern som någonsin uppmätts. Detta är en extrem händelse i sig, men det är sannolikt att dessa typer av händelser blir ännu extremare på grund av global uppvärmning. Det är oroande att se en så här varm vinter, men det visar inte enskilt på en klimattrend”, skriver Carlo Buontempo, chef för EU:s jordobservationer, i ett pressmeddelande.

- Så fort vädret blir extremt på något sätt så kommer de här diskussionerna igång. Särskilt om det blir varmare. Men vintern för två år sedan, om nu någon kommer ihåg den, då pratades det inte så mycket om klimatet, säger Sören Eriksson, som i praktiken lever med vädret.

Sören driver jordbruk med cirka 150 köttdjur, skogsbruk, åkeri och entreprenad, tillsammans med hela familjen på Åhns lantbruk i Ågårdarna. Ett naturskönt område i Åre kommuns sydöstra delar utefter Dammån, med ett av Sveriges bästa fiskevatten, inte så långt från Hallen och Bydalen. Familjen Eriksson består, förutom Sören och hustrun Marie, också av sönerna Pär och Mikael med familjer.

Pär stack tidigt till Skåne och utbildade sig på Bollerups lantbruksskola, återvände och bor numera med kärestan Jenny och två barn i ett av husen på gården. 200 meter därifrån bor brodern Mikael med sambon Ramona och deras två barn. Mikael hade redan som grabb bestämt sig för att jobba i skogen och så blev det. Jenny och Ramona är barnlediga just nu och ställer upp så mycket de kan när det behövs.

Atmosfären är otvunget varm och utan krusiduller när LT träffar Sören och Pär över en kopp kaffe i köket på Åhns lantbruk. De spekulerar inte över vädret, de bara lever med det som bönder, entreprenörer och vinterväghållare. Årets vinter har de inte mycket till övers för. Ömsom snöfall, blåst och töväder och långa perioder med isgata. Raka motsatsen mot vintern 2018.

- Då blåste det och snöade hela tiden. På hela vintern kom det 2,5 meter och stundtals hade vi behövt jobba dygnet runt, men vi anställde två man härifrån som hjälpte till att kapa topparna. Vi har cirka 150 djur i ladugården och hade inte klarat vintern om inte hela familjen ställt upp, säger Sören.

– I 98 dagar i rad från slutet av november var det minusgrader. Med all blåst blev snön väldigt kompakt och på några ställen vid Mårdsundsbodarna fick vi åka hem och hämta grävmaskinen för att öppna upp vägen. Där hade vi ansvar för att hålla vägen öppen till 200 tomter och 8 kilometer internväg. Vi hade också kontrakt med trafikverket för 25 mils vinterväghållning och när vi summerade vintern blev det 146 plogturer och 15 sandningar, berättar Sören.

- I skogen fick skördarna och skotarna hålla jämna steg för att undvika att virket skulle försvinna i snön och när förarna slutade sitt pass fick de köra upp maskinerna på virkesvältan vid vägen för att kunna kliva ur. Annars hade de begravt sig själva i snödjupet, berättar Pär och fortsätter.

- Snödjupet ställde också till ett elände för viltet som hade svårt att få fram mat. En del svalt ihjäl. Det var en man härifrån som var ute och tränade en kväll med pannlampa. Plötsligt såg han en älg som rörde sig lite konstigt en bit framför sig på vägen. Han tog in stadigt på älgen, men älgen vek till slut av, in på ett skoterspår. Dagen därpå hittade han älgen död bara en kort bit in på skoterspåret och förstod då vad som hänt. Älgen var helt utmärglad.

Fick ni hjälpa många som fastnat i drivorna?

- Nej, folk här är vana, men det var en person som satte sig i en liten knepig situation och han är känd för att inte klä sig efter väder. Det var full snöstorm då han ringde. Då hade jag strax innan varit ute och plogat upp vägen, men det hade drivit igen. När jag kom dit satt han i bilen uppe på drivan, tunnklädd, i lackskor, med två pizzor och en platta öl. Ja, jag drog loss honom så allt slutade lyckligt mitt i stormen, säger Sören och skrattar.