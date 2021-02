VÄNDNINGEN: Synsam väljer Östersund framför Ockelbo - detta har hänt

När kommunstyrelsen i Ockelbo kommun en tidig oktobermorgon 2020 kallade till gemensam pressträff med glasögontillverkaren Synsam var den största nyheten i Ockelbo på ett halvt sekel ett faktum.

En sällsam händelse var det. Vad som såg ut som en av de största nyetableringarna i Sverige på flera år presenterades. En fabrik med fokus på hållbarhet, nära och grön tillverkning, med över 150 arbetstillfällen, sas vara säkrad. Ockelbo kommun, med knappt 6 000 invånare, hade lockat hem en av landets största tillverkare och återförsäljare av glasögon till Sverige.

Men, ja, riktigt så enkelt visade det sig ju inte vara.

Tidningen Arbetarbladet var på plats när affären avslöjades och kunde bland annat berätta att Granngårdens gamla tomt på orten skulle bli platsen för Synsams tilltänkta fabrik.

Knappt en månad hann sedan gå innan fullmäktiges beslut överklagades.

Strax efter att kommunen presenterat Synsamaffären visade det sig att det hela krävde en hel del av kommunen själva. Rättare sagt att de stod för köp av tomt samt byggandet av fabrikslokalen, vilket beräknades landa på omkring 120 miljoner kronor i rena skattepengar.

Ett beslut som sågades jäms med fotknölarna av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han menade att affären kunde bryta mot kommunallagen så väl som EU-rätten.

Bara några veckor senare överklagades alltså beslutet. Ockelbobon Bo Stenbeck, även lokal M-politiker, överklagade i rollen som privatperson till förvaltningsrätten i Falun. Han uppgav medias rapportering kring affären som anledning.

Skam den som ropar hej innan den är över bäcken. Efter att affären överklagats valde förvaltningsrätten att säga nej till kommunens beslut att köpa och investera i den tomt där Synsams fabrik skulle byggas.

Enligt domstolen bröt beslutet bland annat mot kommunallagen så väl som befogenhetslagen.

Under onsdagen kom så beskedet att Synsam väljer att etablera sig i Östersund istället för Ockelbo. Under en presskonferens på Frösön meddelade Synsam att de upprättar en fabrik och ett innovationscentrum vid Frösö Park i Hangar 90, det ska vara klart vid årsskiftet 2021/2022. Över en miljon glasögon per år ska tillverkas i fabriken. Fabriken genererar cirka 200 arbetstillfällen.

Här kan du läsa mer om Arbetarbladets rapportering om turerna kring Synsams etablering i Ockelbo.