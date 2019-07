Vallfärd till Böle-Hoo när Auktionssommar spelades in: ”Det är med stor respekt jag tar mig an det här”

Auktionsförhållandena var optimala när Jämtauktioner med auktionist Per Bergvall fördelade gods från jämtländska hem på bygdegården i Böle-Hoo under onsdagen.

– Vi har verkligen vädret med oss. Inte för varmt och inte för kallt, kunde Per Bergvall nöjt konstatera minuterna innan kan klev upp på lastpallarna framför logen där lösöret visades upp under förmiddagen.

Att ett tiotal personer med filmkameror, mikrofoner och annan digital utrustning svärmade som flugor runt honom bekom Per Bergvall inte nämnvärt.

– Det här är en roll jag har haft länge och som jag känner mig bekväm i. De gör sitt jobb och jag gör mitt. Har tv-folket några synpunkter får jag rätta mig efter det. Det är med stor respekt jag tar mig an den här auktionen.

Avsnittet av tv-programmet Auktionssommar, som spelades in under dagen, kommer att sändas på SVT i vinter och går ut på att två par tävlar mot varandra om vem som kan ropa hem de bästa fynden under en auktion med en begränsad summa pengar.

Uppskattningsvis cirka 1 000 personer besökte auktionen och många boende kring Hammarstrand hade slutit upp och deltog som parkeringsfunktionärer, korv- och hamburgargrillare och kaffekokare för att göra dagen till något alldeles extra för besökarna.

– Jag brukar hjälpa till på bygdegården lite av och till. Man får vara lite allt-i-allo och idag hamnade jag visst bakom grillgallret, säger Hammarstrandsbon Jan Backman nöjt.

Grillningen var planerad att påbörjas vid lunchtid men efter påtryckningar från hungriga besökare under förmiddagen fick Jan Backman tidigarelägga öppnandet.

– Det är alltid roligt när det händer något extra och då måste man ställa upp. Så här mycket folk har det nog aldrig varit här tidigare, perfekt väder är det också, fast lite varmt just där jag står, konstaterar han.