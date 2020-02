Vallachefens svar efter kritiken: ”Aldrig kul”

Vissa var nöjda andra inte.

När Ebba Andersson som blev fyra och Jens Burman passerade mediefållan efter 34 kilometers åkning med start och målgång i Meråker blev den stora snackisen vallan.

– Det är frustrerande just att man känner att man inte har lika förutsättningar att åka fort. Det blir mer slitsamt, sa Andersson.

Burman resonerade lika.

– Det var inte alls bra. Inte på slutet i alla fall, sa Burman.

I maj slutade den tidigare vallachefen Urban Nilsson som tillsattes av Anders Niemi i september.

– Det som har varit lite olyckligt är allt allt blev så förskjutet som det blev. Det blev ingen lugn och ro, annars har det fungerat bra, säger Niemi.

Ligger ni efter med det arbete som man normalt ska hinna med inför en säsong?

– Nej, överlag så rullade allt vanligt arbete på och det har det gjort. Det var vallachef posten som egentligen inte var någonting från maj till september. Det är klart att det har saknats, säger han.

Tidigare under säsongen har åkare framfört kritik under världscupen gällande vallningen. Just under dagens etapp menar Niemi att skidorna överlag varit bra.

– Det är alltid några gånger som det är sämre men om man vänder på det så har vi haft några gånger vi haft bäst skidor också. Överlag så var de andra grabbarna nöjda (i dag). Vi måste utvärdera om Jens valt fel skidor eller vad som kan ha gått snett, säger han.