Valberedningens förslag gick igenom – här är ÖFK:s nya styrelse

Mathias Rasteby var på förslag till ordförandeposten redan under fjolårets uppmärksammade årsmöte där Bo Ottosson valdes till ny ordförande.

Under torsdagens årsmöte, som flyttades till Gamla Teatern på grund av att förbudet mot folksamlingar på över 500 personer, valdes han till ny ordförande under ordnade former.

Innan presentationen av de styrelsemedlemmar som kom på förslag från valberedningen gick Rasteby upp på scenen och berättade att den nya styrelsen hade ett krav:

– Så länge ÖFK Elitfotboll AB lyder under kontrollbalansräkning önskar vi att den sittande styrelsen fortsätter som styrelse för elitbolaget, sa han.

Live-tv: Se och hör Rastebys första kommentar efter valet här

Bolagsstyrelsen, där Leif Widegren valdes in under onsdagens bolagsstämma, kommer därför att sitta kvar fram tills att bolaget inte lyder under kontrollbalansräkning längre.

– Efter att kontrollbalansräkningen är slutförd kommer en ny styrelse i elitfotboll AB att väljas, sade Rasteby.

Efter att den nya styrelsen sedan fått presentera sig själva på scenen kom sedan inga motförslag och den nya styrelsen blev vald.

– Anledningen till att jag kliver in är det stora intresse för att ÖFK ska finnas kvar i Östersund. Den glädjen vill jag ska finnas kvar, säger Rasteby till Sporten i en första kommentar efter att han blev vald.

Mötet, som klockade in på strax under två timmar, handlade i övrigt till största del om fjolåret och det ekonomiska resultatet.

Den punkt på dagordningen som blev mest uppmärksammad var budgeten inför kommande år, där tidigare ordförande Daniel Kindberg hävdade att den var felaktig och menade att det är omöjligt att komma ner till den kostnadsminskning som det budgeterats för på personalsidan och att kostnaderna kommer bli 11 miljoner högre än vad budgeten visar.

Årsmötet ordförande, Tom Pripp, valde att föra synpunkterna till protokollet för att den nya styrelsen, där han själv är ledamot, får hantera vidare.

Coronaviruset, som redan har orsakat stora förändringar inom idrottsvärlden, var också en fråga som lyftes. Vd Lennart Ivarsson kommenterade att han gärna skulle se en senare start av allsvenskan.

– Ser vi ett rimligt slut på coronaperioden vill vi skjuta upp starten, sade Ivarsson under mötet.

Läs också: Sporten direktrapporterade från mötet på Gamla Teatern – läs om mötet minut för minut

ÖFK:s nya styrelse:

Mathias Rasteby, ordförande (1 år)

Ledamöter: Robert Sundqvist (2 år), Petter Jakobsson (2 år) Lena Johansson (2 år), Tom Pripp (1 år), Lars-Olof Andersson (1 år), Teddy Myhr (1 år).