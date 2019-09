Vädervarning utfärdad för Jämtlandsfjällen

En vädervarning har gått ut för Jämtlandsfjällen gällande hårda vindar.

Det kommer bli blåsigt i fjällen i Jämtland under fredag eftermiddag med vindar på ungefär 14-17 meter per sekund. Så det kan vara en god idé att följa väderprognoserna om man tänker sig ge sig ut på tur.

– Under natten till fredag så kan även snöfall förekomma och det kommer övergå i regn under fredag förmiddag, säger Per Holmberg meteorolog på Foreca.

Det blir fortsatt blåsigt även under helgen. Lördagen fortsätter med friska vindar i Jämtlandsfjällen och hårda uppe på kalfjället. Det kommer vara mulet med regnskurar i hela länet men risk för mer förekommande regn i fjällen och i norra delarna av Jämtlands län.