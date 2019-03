Snöfall lagom till sportlov och skidskytte-VM – så ser prognoserna ut för vädret

Nu stundar ledighet för länets barn och ungdomar. Måndag 4 mars är första dagen på sportlovet. Samtidigt drar det ihop sig till VM i skidskytte i Östersund då tävlingarna börjar torsdag 7 mars.

Varmgrader har dock gått hårt på snötäcket, men en viss påfyllning av snö kommer i helgen.

Först kommer snöfall dra in norrifrån under natten mot lördag. Det klarnar upp under dagen och så kommer mer snö under natten mot söndag.

För länets fjällområde är prognosen att det snöfallet kan bli ihållande från fredagskvällen.

Sammanfattningsvis tycks det finnas nysnö åtminstone i inledningen av sportlovsveckan.

