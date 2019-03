Naturvårdsverket varnar för betydande lavinfara i södra Jämtlandsfjällen

Få koll på väglaget länet här: Besvärligt väglag i länet – följ vår direktrapport här

Tilltagande friska till hårda vindar och snöfall har orsakat flak med drevsnö på fjällens läsidor. Enligt Naturvårdsverket kommer detta att ske kontinuerligt under fredagen.

Man bedömer att eventuella laviner kommer att vara små till en början men bli större och farligare under dagen.

"Vårt råd är att undvika all läterräng brantare än 30 grader under fredagen. Vi höjer ett extra varningens finger för branta sluttningar i höjd med trädgränsen. Just nu finns där på många platser "svaga" snökristaller på ytan. Det gör att kommande drevsnön inte kommer att binda särskilt bra mot den gamla snön", skriver Naturvårdsverket på sin sida lavinprognoser.se.

Varningen gäller till och med klockan 17.29 på fredagen.