Vad händer i helgen? Sara Strömberg ger sex tips: musik, konst, cirkus, dans och – true crime som berör Jämtland

På fredag 28 augusti släpper Ellen Sundberg sin andra singel på kommande albumet "Levi's blue eyes" på skivbolaget Heart of sound. Soulcountryballaden "Street lights" är en skimrande pärla som växer i rymd och arrangemang och kan faktiskt vara hennes bästa låt hittills. Tur för oss att Ellen Sundberg, som vann LT:s kulturpris i år, äntligen fick feeling och började skriva eget material igen. In och lyssna på Spotify, även på första smakprovet "Take it back".

Fredag, lördag och söndag 28-30 augusti: Nordcirkus kultur- och familjefestival Spektakel i Edsåsdalen brakar loss med eldshow, visstuga och konstutställning. Sedan fortsätter programmet bland annat med barnföreställningar, fotoutställningen "Point of contacts" av Lasse Lychnell, ljudinstallationen "The holy spores" av Jörgen Vikström och visstuga med Minna Sjöberg och Sara Oja.

Lördag och söndag 29-30 augusti: I höstas tilldelades Nayla Espinosa Garcia ett av regionens konstnärliga arbetsstipendier om 50 000 kronor och har sedan dess arbetat i residens på Estrad norr i Östersund. Nu visar hon, i Svarta lådan, dansföreställningen "Diablos". I två delar skildras två bilder av djävulen: som kvinna och utlänning. Inspirerad av Eduardo Galeanos texter. Biljettförsäljningen följer nuvarande restriktioner.

Lördag och söndag 29-30 augusti visar Hackås bildskola delar av sitt material på galleri Maskin och kultur i Hackås. Utställningen brukar vara mångsidig med flera olika stilar och uttrycksmedel och därför kul att ta del av. Ledare för konstskolan är som vanligt Maud Hedén Wikander.

True crime: Även om en del förståsigpåare har larmat om att intresset för dokumentärer om verkliga mordfall och människoöden börjat falna märks det än så länge inte bland utbudet. Själv tröttnar jag aldrig på genren.

Ni har väl inte missat journalisten Martin Ezpeletas välgjorda "Hitta Olle" på Storytel? En berörande dokumentär i åtta delar om en fars och systers sökande efter Olle Högbom som försvann efter en fest, mitt i Sundsvall, för 37 år sedan. Ett av de tidiga spåren ledde till Jämtland, fadern var egentligen på älgjakt i Bräcketrakten, men avvek från platsen under mordnatten. Han blev senare avskriven från misstankarna. Vad hände egentligen?

Ezpeleta lyckas få fram helt nya uppgifter och blir också besatt av att hitta sanningen. En av de som intervjuas i serien är konstnären Andreas Brännlund –välkänd i länet bland annat för tidigare konstarenan Lat. 63 på Frösö Park och vårsalongen Mittsalong på Stadsdel Norr– som var en av Olle Högboms närmaste vänner.

Missa inte heller "Dokument inifrån: Att rädda ett barn", om åttaårige Elias som är försvunnen, kidnappad av sin egen mamma. Bo-Göran Bodins dokumentär är spännande som en thriller och Bodin har också fått kritik för att intervjuerna med personerna på den "onda sidan" är gjorda på falska premisser. Han nästlade sig helt enkelt in, kom nära och fick människor att öppna sig på ett sätt man sällan ser i svensk tv nuförtiden. Men det är också därför den här mörka berättelsen blir så bra när den kränger fram genom Sverige. Och en dag kommer ett tips: Elias är gömd i Jämtland.