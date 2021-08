Vacklade först – nu kliver hon in för hjälpa ÖFK i krisen: ”Inte haft kraft”

På tisdagen stod det klart att Anneli Andersén kommer att få en roll kring herrlaget i ÖFK. Hon ska assistera tränarna Amir Azrafshan och Jussi Kontinen.

– Min roll blir som analytiker. Jag ska scouta motståndarna och förbereda laget på hur motståndarna uppträder. Det är pusslet som jag ska försöka lägga, säger Andersén när Sporten träffar henne.

Sedan spanjoren Rafa Roldan Bermudez efter tre år i ÖFK lämnade klubben för en vecka sedan, har det funnits ett tomrum på analysfronten.

– Det är oerhört tidskrävande arbete och att det ska ligga på Amir och Jussi just nu, det känns fånigt när jag finns i samma förening och kan göra det.

Det blev klart under tisdagen och det har gått snabbt. En hel del praktiska delar måste lösas framöver för henne.

Hon har varit tränare för det nystartade F17-laget inom föreningen. Men också som lärare på Jämtlands Gymnasium, på idrottsprogrammen NIU och LIU. Något som det kommer att bli mindre av.

– Skolan får läggas på is nu. Men jag försöker lägga så mycket tid som möjligt fortsatt på F17-laget.

Arbetet inför klubbens match mot Norrköping i helgen är redan färdigt. Efter landslagsuppehållet väntar match mot Sirius på hemmaplan vilket blir hennes stora fokus framöver.

Samarbetet mellan henne och de övriga tränarna är igång. Men endast i startgroparna.

– Vi har precis börjat. Men Amir tyckte att vi synkade och det tyckte jag med. Och vi tar det därifrån.

Hon är van vid att arbeta med analys av motståndare. Det gjorde hon både i Ljusdal i elitettan och för Piteå IF i damallsvenskan. Hon kallar sig för en perfektionist och noggrann.

– Jag har ett analystillstånd som jag går in i. Det blir extremt nördigt.

Förra hösten stod det klart att hon skulle återvända hem till Jämtland och blev ansvarig för ÖFK:s nya damsatsning.

Men det sista året i Piteå var tungt. Hon kom in när laget precis hade vunnit SM-guld 2018. Henne först år 2019 blev laget sexa men under fjolåret var laget i bottenstriden under hela året.

I sista omgången säkrades kontraktet. Efter det lämnade hon Norrbotten och föreningen.

– Det var en extrem situation i Piteå. Jag var slut, helt enkelt.

Hon arbetade mycket och fastnade i ett jobbigt mönster. Efter det året sa hon till sig själv att hon inte ville jobba med att analysera motståndare. Hon ville komma närmare spelet och spelarna.

Därför har hon lagt stort fokus på att träna F17-laget i föreningen sedan i vintras.

– Det har varit jättebra för mig att få vara på fotbollsplanen och inte bara vara analytiker. Vilket tog mycket energi.

Hon har haft diskussioner med ledningen i ÖFK tidigare om att kliva in och hjälpa A-laget på herrsidan.

– Ja, jag har fått frågan tidigare. Men jag har inte haft kraft till det. Fram tills nu.

Är du orolig att du hamna i samma läge som i Piteå?

– Nej, nu är jag hemma. I Piteå hade jag ingen familj eller vänner som kunde stötta mig. Vi var också mitt i pandemin. Jag har bättre förutsättningar här.

Hon beskriver tabelläget som väldigt tufft och att det blir en utmaning. Hon tänker göra allt för att hålla laget kvar i allsvenskan.

– Alternativet är att inte göra något alls. För mig är det inte en lösning, säger Anneli Andersén.