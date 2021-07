Utvisning, målkalas och dubbla hattricks när JIF bortavann: ”Cirkus Järpen” • Se alla höjdpunkter

Järpens IF låg inför matchen på en åttondeplats i division tre mellersta Norrland. Under lördagen åkte de ner för att möta serietvåan Lucksta IF. I minut 50 fick Luckstas målvakt Axel Engren rött kort, och då fick mittbacken Mohamado Sumareh ställa sig i målet.

Matchen gick Järpens väg hela matchen igenom. Redan i matchminut tre tog de ledningen efter en hörna, genom Osmaan, och kort därefter nickade samme spelare in 2–0.

De höll efter det ledningen matchen igenom. Matchen slutade till slut 3–6 till Järpen.

– Vi är jäkligt farliga framåt. Defensiven som var vår styrka i fjol har svajat men gör man sex mål varje match så gör det inget om vi släpper in tre, fyra eller fem mål. Men det är helt klart defensiven vi lägger fokus på. Det har blivit lite ”Cirkus Järpen” i år, säger huvudtränaren Petter Magnusson och tillägger:

– Vi får en tacksam start som ger oss lite arbetsro. Vi har egentligen en helt ny backlinje. En som gjorde division 3-debut och en som gjorde sin första match som vänsterback. Och två helt nya mittbackar. Men jag tycker att de gjorde det bra, utifrån att Lucksta är ett bra lag.

Under uppehållet har mycket fokus legat på att få i hop gruppen, få alla att trivas.

– Jag tror det märks från sidan också hur vi peppar varandra och jobbar som ett lag, det är jobbigt att möta oss när vi är på det sättet. Det var samma sak i fjol men då var de flesta segarna 1–0, säger han.

Abdirahman Farhaan Osmaan hade inför matchen inte gjort något seniormål, men när matchen var slut hade han gjort tre. Han kom nyligen tillbaka från en knäskada.

– Han är en viktig spelare för oss och en jättebra kille. Han bad om tips förra veckan och jag sa till honom att han skulle ut och cykla mer, och nu gjorde han tre mål så jag får ta för mig äran, säger Magnusson skämtsamt.

Magnusson hyllar också den andra tremålsskytten, Mauro Felipe Pinto De Carvalho, efter matchen.

– Mauro är seriens snabbaste spelare, jag har varit i den här serien i många år och jag har aldrig sett någon som är så snabb. Det är ett vapen, får han bara till avsluten och tekniken så kommer han fortsätta att göra mål, säger Petter Magnusson.

Det var en glad anfallare som också ligger i delad skytteligaledning efter matchen.

– Det känns otroligt bra, bra match med bra spelare. Tre mål är kul, jag gör alltid mitt bästa. Det är kul att jag kan hjälpa laget det är det viktigaste att vi vann, säger Mauro Felipe Pinto De Carvalho.

Matchfakta

Lucksta IF–Järpens IF 3–6 (2–4)

Mål: 0–1 (4) Abdirahman Farhaan Osmaan, 0–2 (6) Abdirahman Farhaan Osmaan, 0–3 (33) Mauro Felipe Pinto de Carvalho, 1–3 (40) Jimmie Nordberg, 1–4 (45) Mauro Felipe Pinto de Carvalho, 2–4 (45+1) Linus Ljuslinder, 2–5 (64) Mauro Felipe Pinto de Carvalho, 2–6 (69) Abdirahman Farhaan Osmaan, 3–6 (88) Samuel Keflit Tewelde.

Gult kort, Lucksta: Rasmus Eriksson. Järpen: Reuben Gomes Melo.

Utvisning, Lucksta: Axel Engren.

Domare: Andreas Olsson.

Publik: 43.