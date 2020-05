Urbans släkt har drivit Tivars gård i över 500 år – "Det gäller att ha flera ben att stå på i företaget"

Storsjön ligger spegelblank med de snöklädda Oviksfjällen i fonden. De kajaker som normalt finns på plats vid restaurangen att hyra är ute på äventyr. Redan vid 11-tiden öppnade restaurangen särskilt för de som tillhör riskgrupper i pandemins tidevarv. Urban Olausson, som driver Tivars gård, tror trots de rådande svårigheterna att sommaren kan bli bra.

– Kurvan för oss har de senaste åren gått uppåt, säger Urban Olausson. Det beror också på att vi breddat vår verksamhet i form av catering, marknader och event. Vår högsäsong sträcker sig ungefär från maj till september. Vi vill gärna kunna behålla en grundpersonal som kan ha jobb hela år, det är jobbigt att helt byta personal varje år. Nu har vi även börja leverera våra varor via reko-ring efter att corona blev aktuellt. Mars och april var tungt för oss då vi tappade många bussresor och konferenser. Men nu de senaste helgerna har vi haft ungefär så mycket gäster på restaurangen som vi brukar, säger Urban Olausson.

På Tivars gård finns ungefär 60 mjölkande kor och av den mjölk de producerar går cirka tio procent till det egna mejeriet. En del getmjölk köps också in från andra lantbrukare. I mejeriet gör egna mejeriprodukter som till exempel olika typer av ostar och filmjölk. Uthyrningen av vattenfarkoster är beroende av väder och vind men om det blir en fin sommar brukar det vara populärt, kanske särskilt i år då fler människor verkar fått smak för friluftsliv under pandemin. Under högsäsong sysselsätter Tivars gård ungefär 10 personer och på helåret rör det sig om 3 till 4 årsarbeten.

– Jag tror kajak- och kanotuthyrningen blir en stor grej i sommar, säger Urban Olausson. Vi märker redan nu att det frågas jättemycket om det. Vi kommer få bli noggrannare med tidsbokningar för att få in fler på varje dag. Däremot kommer vi nog att tappa lite om norrmännen uteblir. Jag tror att modellen är att ha fler ben att stå på och härute på ön finns det mycket att göra förutom att äta så det är ett attraktivt besöksmål. Jag ser positivt på sommaren, säger Urban Olausson.

Gården har drivits av Urbans förfäder åtminstone sedan 1508, men mycket troligt även längre än så.

– Den har gått från far till son sedan minst 1508, säger Urban Olausson. Så vi är inne på 14:e generationen. Innan dess finns det inget dokumenterat. Vi heter Tivars för att de som kom hit sjövägen när vi tillhörde Norge och den förste som slog sig ner här hette Tiwadh och senare försvenskades namnet, säger Urban Olausson.

Nere vid vattnet kastar Edith Ragnarsson, 2,5 år, sten i pölarna vid strandkanten. Föräldrarna Erik Ragnarsson och Ida Svensson har ändrat en del av sina sommarplaner redan.

– Vi hade lite planer på att åka till Stockholm men det har vi väl lagt ner nu, säger Ida Svensson. Det blir nog att vi är mest hemmavid i sommar.