Uppgifter: Italiensk klubb har lagt bud på Isherwood: ”Det är ett seriöst intresse”

Thomas Isherwood har imponerat under sommaren och hösten i den rödsvarta tröjan. Han är given i det svensk U21-landslaget som bland annat besegrade Italien i förra veckan. Nu kan det vara nära en flytt till just Apenninska halvön.

Enligt Fotbolldirekt ska det finnas ett bud från Serie B-klubben Ascoli på 4.5 miljoner kronor för Isherwood.

– Det stämmer att det finns bud men jag vill inte kommentera vare sig klubbar eller vad det handlar om i pengar. Men det är ett seriöst intresse och logiskt med tanke på hur Thomas Isherwood hela tiden växt den här säsongen, säger Isherwoods agent Blash Hosseini till sajten.

ÖFK har inte tagit ställning till budet enligt agenten. Men med tanke på det ekonomiska läget har laget kan det vara en möjlighet att få in kapital.

Sporten har tidigare kunnat avslöja att det funnits intresse från Ryssland för Thomas Isherwood, innan den nuvarande säsongen inleddes.

– Även om vi har det tufft ekonomiskt skulle det krävas ett rejält bud för att det skulle bli aktuellt, sa dåvarande tränaren Ian Burchnall.

Han har spelat 17 matcher i allsvenskan i år. Samtliga från start.