Unikt och punkigt hos glaskonstnären Anna-Lena Kauppi

Vid första anblick är det lite svårt att avgöra vad det är man ser. Tavlorna av Anna Lena Kauppi som hänger inne på C:nen förefaller mig vara målade, abstrakta. Men de är i själva verket inget av det, det rör sig om fotografier. Det tar ett tag innan man förstår vad dessa organiska mönster faktiskt är för något. Kauppis fyra verk består av fotografier som tagits ovanifrån på ett bord och på bordet står det en massa glasskulpturer.

Anna Lena Kauppi har blåst glas sedan 1990 och tillsammans med Nilla Eneroth och Ulla Gustavsson startade hon Storsjöhyttan 1995. Bilderna som hon nu visar består av föremål som dukades upp på ett bord under originalutställningen 2017. Utställningen heter Grönt glas, Viride Vitrum, vilket är latin och betyder just grönt glas. Något som är lite speciellt med bilderna är att dukarna som fotografierna sitter på är av samma mått som borden som föremålen var placerade på, vilket gör att fotografierna är i naturlig storlek. Detta bidrar till att skapa den intressanta, abstrakta känslan i verken. Att man dessutom får se glasskulpturerna rakt uppifrån ger oss ett unikt perspektiv. Med Gudsblicken blir objekten abstrakta och fram träder organiska mönster i grönt. Cirklar, vågor och snirklar. Kauppi beskriver dem själv som en sorts punkig art nouveau och det är lätt att hålla med henne.

Art nouveau, även känt som jugendstil, är stilriktning inom bild, formgivning och arkitektur som växte fram under 1800-talets slut och början på 1900-talet. Stilen utmärker sig genom sin assymetri och sina dekorativa, organiska, slingrande former och inte sällan finns det något drömlikt över stilen. Det organiska har Kauppi verkligen lyckats få fram i sina glasföremål som sedan förmedlas via fotografierna, men det får ett annat uttryck i fotografierna. Föremålen blir inte längre skulpturer i sin egen rätt utan snarare delar av en annan helhet, små delar av ett större verk. En intressant aspekt av dessa verk är att även om det handlar om fotografier är det en sorts förvrängd bild av verkligheten vi får se. Vår känsla för hur höga glasföremålen är har helt försvunnit, de är som tillplattade längs den vita duken. Det är i detta verkens styrka ligger. Det förmedlar en bild av verkligheten som på intet sätt är falsk. Men saker som endast betraktas från ett perspektiv ger lätt en missvisande bild.

Recension

Grönt glas, Viride Vitrum

C:nen, Östersund