Ulla Grankvist konstnärskap präglas av en dualism: "Jag försöker fånga stillheten i bilderna"

Ulla Granqvists konstnärskap präglas av en sorts dualism där det mesta består av två delar. Men istället för att det skulle röra sig om två separata och av varandra oberoende ting handlar det snarare om två sidor av samma sak, där det stora spelar roll för det mindre och det mindre för det större. Det handlar också om människans roll både som observatör men även som kreatör i en värld där våra vingslag onekligen leder till orkaner, inte bara på andra sidan jorden, utan också för en lång tid framöver.

Jag besökte Ulla Granqvist i hennes hem och hade nöjet att titta in i den angränsande ateljén, inte långt ifrån platsen hon föddes och växte upp, i Österåsen. Ulla Granqvist beskriver sig som konstnär, tecknare och "miljömupp". Under många år arbetade hon för Östersunds-Posten som illustratör, nu ägnar hon sig mer åt konsten. Som konstnär försöker hon skapa ordning i sina tankar och själ via bilder.

- Jag försöker fånga stillheten i bilderna, säger hon och förklarar att det blir lite som en meditativ process när hon målar.

- Som tecknare jobbar jag mer utåt mot samhället och försöker förstå hur vi är som människor och vad det är för samhälle vi försöker skapa.

Det är här hennes intresse för miljön kommer in. Ulla menar att respekt för liv och livsenergi är grundläggande för allt. Om vi inte värnar och respekterar liven i de ekologiska systemen, stora som små, fråntar vi kommande generationer deras förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. Vad hon beskriver skulle kunna betraktas som en genomgående viljesvaghet i samhället.

- Det är så fascinerande att vi har sån kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar och så gör vi egentligen precis tvärt om, säger hon.

Ulla Granqvist har målat och tecknat sedan hon var i 14-årsåldern och ser sig själv som autodidakt, även om hon har viss konstnärlig grundutbildning. Hon har främst utvecklats på eget håll vilket har gjort att hon fått utveckla sin egen stil utan större påverkan av de rådande trenderna som funnits i konstskolorna. När hon var i 20-årsåldern upplevde hon att det fanns en konflikt mellan rollen som konstnär och rollen som tecknare och illustratör. Den fanns en föreställning om att man skulle vara tvungen att välja mellan att vara antingen det ena eller det andra. På senare år har hon dock kommit att se fördelarna med att inte utesluta något av dem. "Det ena ger det andra mycket", konstaterar hon. När jag ser hennes konst slås jag av likheterna med Hilma af Klint, något som jag nämner för henne med frågan om det är en konstnärlig förebild.

- Har hört det från olika håll många gånger, men det var ingen jag kände till innan någon påpekade det på en utställning, säger hon och berättar att hon efter det var tvungen att kolla upp Hilma af Klint och hennes konst, vilket gjorde henne djupt imponerad.

Nu är Ulla Granqvist aktuell med utställningen "Den röda tråden som en punkt" på Galleri Remi i Östersund. Vernissagen är på lördagen den 26 oktober och utställningen är öppen till och med den 13 november.

Faktaruta: Kommande utställningar i november

Martin Arvidsson - Härke konstcentrum. 9 – 24 november.

Ulla Granqvist – "Den röda tråden som en punkt". Galleri Remi. 26 okt – 13 nov.

Göran Boström- Galleri Renée. 26 okt – 10 nov.

Claes Wiberg – "På väg till eller ifrån". Galleri Lux. 26 okt – 16 nov.

Marie Andersson- "Oramat-unframed". Eccocaféet vernissage 9 nov.

Anna Kristensen - "Grethe - en vapenmottagning". Vernissage på Ahlbergshallen 9 nov.

Norduniversitets utställning Mojhtesh! - Gaaltje. Samiska vykort problematiseras.

Oknytt- utställning på Jamtli. 3 nov-8 mars.