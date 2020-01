Uddamålsförlust för Jemtland mot Vattjom

Jemtland fick till slut se sig besegrat av Vattjom i Matfors Sporthall på söndagen. Matchen i division 1 Mittsverige dam i innebandy slutade 5–4 (2–2, 1–2, 2–0).

– Vi är inne i tuff period där vi är för långsamma i tanken just nu. Spelet är helt ok i de två första perioderna och det kändes bra inför den tredje, men det sista fattas idag och vi tappar matchen där. Tråkigt såklart men det är mycket kvar av säsongen och vi får se till att träna bra framöver så kommer vinsterna igen. Plus idag till Sara Nordström som jobbar stenhårt och förtjänade att få sätta några bollar, kommenterade Jemtlands assisterande tränare Martin Grundal efter matchen.

Målgörare för Vattjom var Cassandra Svedlund 2, Vilma Lindholm, Moa Eriksson Hansson och Jenny Myrenberg, medan målen för Jemtland gjordes av Amanda Ottosson 2, Michaela Byström och Malin Roos.

Nästa motstånd för Jemtland är Fränsta. Lagen möts söndag 26 januari 15.00 i Torvallaskolans sporthall.