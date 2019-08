Uddamålsförlust för Frösö mot Stöde

Frösö fick till slut se sig besegrat av Stöde i matchen på Länsförsäkringar AC på lördagen. Matchen i division 3 mellersta Norrland herr i fotboll slutade 0–1 (0–1).

Frösös tränare Anton Olofsson kommenterade matchen:

– Vi är inne i en tung period just nu. I våras hade vi lite stolpe in och just nu är det tyvärr tvärtom. Stöde har ett bra lag med många duktiga spelare. Över 90 minuter var matchen jämn och vi hade minst lika många chanser som våra motståndare men det var de som lyckades sätta bollen i nät. Arbetsmoralen var det absolut inget fel på men det behövs lite mer skärpa i sista tredjedelen och i offensiv box för att segrarna ska började trilla in igen. Det gäller att vi snabbt hittar tillbaka till vinnarspåret om vi ska vara med ända in i slutet.

Bleart Ugzmajli gjorde matchens enda mål i första halvleken.

I nästa omgång har Frösö Sund borta på Malands IP, lördag 24 augusti 14.00.