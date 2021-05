Tvingas ställa in Cypakutsi Skålan – jubileet får vänta ytterligare ett år

Förra sommaren skulle Cypakutsi Skålan ha firat 25 år. Men på grund av den pågående pandemin tvingades arrangören Bysamverkan i Skålan att skjuta på tävlingen och jubileet ett år.

Tanken var alltså att 25-årsfirandet skulle ske den här sommaren men nu har arrangören tvingats skjuta upp tävlingen ytterligare ett år.

– Vi säger samma som i fjol. Vi ställer inte in utan vi skjuter upp. Det är jättetråkigt men man får trösta sig med att det är lika för alla, säger tävlingsledare Mimmi Backskog.

Hon berättar att arrangörsstaben har väntat in i det längsta med förhoppningar om att kunna genomföra tävlingen men att tiden till sist rann ut.

– Vi har verkligen levt på hoppet och hoppats att smittan ska lugna sig och att det ska lättas i restriktionerna. Vi vill inget hellre än att genomföra tävlingarna men vi vill heller inte utsätta någon för några risker.

Hade vi fått ett besked kring 17 maj så hade vi haft en sportslig chans

Skälet till att tävlingen skjuts på framtiden är den osäkerhet som just nu råder när det gäller vilka restriktioner som kommer att gälla under sommaren. Regeringen har meddelat att en ny bedömning av nuvarande restriktioner kommer att göras 1 juni. Men då är det för sent säger Mimmi Backskog.

– Hade vi fått ok från myndigheterna 1 juni för att köra så hade det blivit för lite tid. Vi börjar normalt med planeringen redan vid påsk. Men hade vi fått ett besked kring 17 maj så hade vi haft en sportslig chans.

Men trots att tävlingen och jubileet måste skjutas upp ytterligare ett år tror Mimmi Backskog inte att det ska påverka deltagarantalet negativt.

– Vi är ganska säkra på att vi får tillbaks deltagare, publik och funktionärer när vi kör nästa år. Vi har vuxit i 25 års tid så jag ser snarare att det kommer att finnas ett uppdämt behov när vi väl får köra och att deltagarna kommer att komma tillbaka till Skålan.

Cypakutsi Skålans ska om allt går enligt planerna äga rum 16 juli nästa år.